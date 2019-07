Osnabrück. Fair gehandelter Kaffee aus Kolumbien, Fairtrade-Bananen aus Peru - im Supermarkt und im Discounter haben sich diese Produkte etabliert. 1,7 Milliarden Euro sind im vergangenen Jahr mit fair gehandelten Produkten gemacht worden. Ein Gespräch mit Manuel Blendin, Geschäftsführer des Forums Fairer Handel.

Der Umsatz mit fair gehandelten Produkten ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Kauft der Kunde bewusster ein – oder hat er heute mehr Möglichkeiten dazu?

In der Tat hat sich der Umsatz mit fair gehandelten Produkten in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt. 2018 haben Verbraucher*innen in Deutschland für 1,7 Milliarden Euro fair gehandelte Produkte gekauft. Das hat zum einen mit der wachsenden Bedeutung nachhaltigen Konsums zu tun. Eine unserer Verbraucherbefragungen hat gezeigt, dass der Anteil der Käufer*innen fair gehandelter Produkte in der Bevölkerung zwischen 2009 und 2018 um gut die Hälfte gestiegen ist. Parallel dazu sind das Sortiment im Fairen Handel und die Zahl der Verkaufsorte, an denen faire Produkte erhältlich sind, erheblich gewachsen. All dies trägt zur positiven Entwicklung des Umsatzes im Fairen Handel bei. Es darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass weiterhin geschätzte 99 Prozent des Handels nicht fair sind.

Kaffee und andere Lebensmittel sind schon seit Jahren „Klassiker“, die mit dem „fairen Ursprung“ Werbung machen. Wo liegt in anderen Produktgruppen der Hemmschuh?

Das Sortiment im Fairen Handel ist, insbesondere bei Lebensmitteln, inzwischen sehr breit gefächert. Allerdings wird diese Vielfalt nicht in allen Supermärkten und Discountern angeboten. Wer das komplette faire Sortiment von Lebensmitteln über Handwerksprodukten bis hin zu Schmuck entdecken möchte, besucht am besten einen der 800 Weltläden in Deutschland. In manchen Produktsegmenten wie zum Beispiel Textilien sind Unternehmen zurückhaltender mit Fair-Handels-Zertifizierungen. Sie begründen dies gerne mit der Komplexität der Lieferketten. Aber auch hier gibt es bereits Vorreiter, die ökologische und faire Kleidung anbieten. Gerade im Textilsektor, wo die Arbeitsbedingungen häufig besonders schlecht sind, sind auch die Verbraucher*innen besonders gefragt, die Herstellungsbedingungen zu hinterfragen und entsprechend einzukaufen.

Wie groß ist mittlerweile der Preisdruck in der Branche?

Im Fairen Handel ist sichergestellt, dass die Produzent*innen einen fairen Preis bekommen, der die Produktionskosten deckt und zum Bestreiten der Lebenshaltungskosten ausreicht. Aber der Handel mit fairen Produkten passiert nicht im luftleeren Raum. Im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland herrscht ein enormer Preisdruck, der viel zu oft auf Kosten der Hersteller und deren Umwelt geht. Dies hängt unter anderem mit der enormen Marktmacht der vier großen Einzelhandelskonzerne zusammen. Deswegen werden Lebensmittel in Deutschland häufig viel zu billig angeboten. Da kann der höhere Preis von Produkten aus Fairem Handel zum Kaufhindernis werden.

Anzeige Anzeige

In den vergangenen Jahren sind – ähnlich wie beim Thema Bio – eine Reihe von Label aus dem Boden geschossen. Wie behalten Kunde und Handel da den Überblick?

Im Gegensatz zu "bio" ist der Begriff "fair" rechtlich nicht geschützt. Jedes Unternehmen kann ihn nach eigenen Vorstellungen in seiner Kommunikation verwenden. Entsprechend gibt es eine Vielfalt von Zeichen, die mit Fairness werben. Wir überprüfen daher in regelmäßigen Abständen die Kriterien von Produktsiegeln. Unsere Faustregel für die Konsumenten lautet: Produkte aus Fairem Handel erkennen Sie am Verkauf in Weltläden, an den Marken anerkannter Fair-Handels-Unternehmen, an dem Label der World Fair Trade Organization (WFTO) und an den anerkannten Produktsiegeln des Fairen Handels wie Fairtrade und Naturland Fair.