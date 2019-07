Lebensversicherungen: Streuung bleibt wichtig

Osnabrück. Wie hoch fällt das Zusatzplus im Alter aus? Die Zinsflaute an den Kapitalmärkten verheißt Lebensversicherungskunden wenig Erfreuliches. Ein Kommentar.

Das Geldvermögen privater Haushalte mag aktuell so hoch sein wie nie, für das Alter vorzusorgen bleibt jedoch schwierig. Tagesgeldkonten werfen nichts mehr ab, und auch die Rendite von Lebensversicherungen bleibt mager – wenn auch nicht so mager wie bei anderen Produkten. Dem Sparer, der sich absichern will, hilft dieser Vergleich jedoch herzlich wenig. Ihn interessiert vielmehr, was bei seiner Police am Ende für ihn herausspringt.

Die ernüchternde Antwort lautet: Bei Neuverträgen deutlich weniger als früher, und auch bei Altverträgen steht unterm Strich oft weniger als erwartet. Zwar ist der Garantiezins höher, Überschüsse werden jedoch weniger ausgeschüttet. Neukunden ist hier mehr in Aussicht gestellt – doch sicher planen lässt sich damit nicht.

Die anhaltend niedrigen Zinsen gehen den Versicherungsgesellschaften – trotz neuer Geschäftsmodelle – zunehmend an die Substanz. Und auch eine Zins-Zusatzreserve, um die hohen Garantiezinsen der Altverträge bedienen zu können, hält nicht ewig.

Wer heute eine Lebensversicherung abschließt, sollte sich das also ganz genau überlegen. Auch wenn die Rendite zurzeit höher ausfallen mag als bei anderen Produkten, von Erträgen von 4 Prozent sind Neukunden weit entfernt. Zur Absicherung auf mehrere Produkte zu setzen ist immer noch wichtig.