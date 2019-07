Georgsmarienhütte. Sparsam im Verbrauch sind Waschmaschinen und Geschirrspüler schon lange. Doch wie steht es um die Wiederverwertbarkeit, die Ressourceneffizienz? Einblicke in die Bemühungen der Hersteller lieferte unlängst ein Manager von BSH Hausgeräte. Dabei wurde klar: Bis zum geschlossenen Kreislauf ist der Weg noch weit.

Wer heute auf der Suche nach einem neuen Geschirrspüler oder einer Waschmaschine durch den Elektromarkt läuft, hat nicht neben den Preisschildern auch das Energielabel im Blick. Schließlich möchte der Verbraucher ein Gerät, das möglichst umweltfreundlich und kostengünstig beim Verbrauch von Strom und Wasser ist. Lange Jahre hat die Industrie ihre Geräte daher auf mehr Effizienz beim Verbrauch getrimmt. Jetzt wollen Hersteller wie Bosch verstärkt an besserer Ressourceneffizienz arbeiten.

Das Stichwort lautet „Circular Economy“, was sich im Deutschen mit „Kreislaufwirtschaft“ übersetzen ließe, wenn der Begriff nicht schon mit Abfallwirtschaft verbunden wäre. Was genau Hersteller im Sinn haben, erläuterte Jörg Lindemann unlängst auf einer Klimaschutz-Tagung in Georgsmarienhütte. Lindemann betreut das Thema für den Haushaltsgerätehersteller BSH, der zum Robert-Bosch-Konzern gehört und Geräte der Marken Bosch und Siemens produziert. „Wir wollen als BSH weg von dieser Einbahnstraße Produktion, Nutzung, Entsorgung und hin zu einem geschlossenen Kreislauf“, sagte Lindemann. Durch Wiederaufarbeitung wolle man tatsächlich zu einer „zirkulären Wirtschaft kommen“.

Das Problem aus Lindemanns Perspektive: Derzeit landeten zwei Drittel aller Elektroaltgeräte gar nicht in den offiziellen Entsorgungskanälen. Stattdessen landeten viele ausgediente Geräte auf Deponien, beispielsweise in Ghana, wo sie unter menschenunwürdigen Umständen ausgeschlachtet würden. „Wir haben auch in unserem System kaum eine Kontrolle der Sammelmengen und keine flächendeeckende Sicherstellung der Qualität des Recyclings, umriss Lindemann das Problem. Daher sei die Bereitschaft gering, in Recyclingtechnologie zu investieren. Und noch etwas kommt aus Sicht der Hersteller hinzu: „Das, was ich heute in recyclinggerechtes Design stecken müsste, müssen Sie beim Kauf bezahlen“, sagte er in Richtung seiner Zuhörer. „Es haben aber weder Sie einen Nutzen davon, noch wir als Hersteller, sondern die nachgelagerte Prozesskette.“

"Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns"

Dennoch treibt BSH das Thema voran. Die Entwickler müssten dafür sorgen, dass neue Geräte leicht zu reparieren und Teile wiederverwendbar seien. „Das sind Ziele, die wir ins Design der Geräte einfließen lassen müssen“, sagte Lindemann. Deutlich stärker als heute sollten Rezyklate, also wiederverwendete Kunststoffe, verbaut werden. Das sei wegen der hohen Anforderungen an die Produkte mit Schwierigkeiten verbunden, wie der Fachmann erläuterte. Heute sei Polypropylen (PP) der Hauptbestandteil in einem Geschirrspüler, allerdings in 15 bis 20 Spezifikationen, damit die Anforderungen je nach Bauteil erfüllt werden könnten. „PP ist nicht gleich PP, und bis wir diese Materialkreisläufe geschlossen haben, haben wir noch sehr viel Arbeit vor uns.“

Ein weiterer denkbarer Ansatz, der vor allem auf die Lebensdauer der Geräte abzielt, ist die präventive Wartung. Es sei völlig normal, dass die Menschen mit ihren Autos regelmäßig zur Inspektion führen, sagte Lindemann. „Keiner würde im Moment auf die Idee kommen, eine Inspektion für die Waschmaschine zu bestellen“, sagte Lindemann. Geht es nach ihm, erfassen künftig Sensoren im Gerät das Kundenverhalten und den Zustand der Maschine. Deutet sich ein Problem an, wird ein Techniker losgeschickt, ehe es sich auswächst. Darin stecke ein großer Kundennutzen. „Das erspart teure Reparaturkosten und den Ärger, den man hat, wenn ein Gerät ausfällt.“

Lindemann geht davon aus, dass die zirkuläre Ökonomie ein Treiber für neue Geschäftsmodelle sein wird. „Wir werden hier neue Wettbewerbssituationen kriegen durch zunehmenden Druck auf die Rohstoffe“, ist er sicher.