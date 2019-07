Dax-Kurve auf der Anzeigetafel der Frankfurter Börse. Foto: Arne Dedert

Frankfurt/Main. Die vorsichtige Erholung am deutschen Aktienmarkt hat nicht lange angehalten: Am Mittwoch schaffte es der Dax nur zeitweise in positives Terrain, fiel dann aber zurück und verlor am Ende 0,72 Prozent auf 12.341,03 Punkte.