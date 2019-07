Osnabrück. Es ist ein ewiger Kampf, dem meist zu Weihnachten oder an Aktionstagen wie aktuell dem Prime-Day mit Streiks Nachdruck verliehen wird.

Die Gewerkschaft Verdi fordert für Amazon-Beschäftigte Tarifeinkommen wie im Einzel- und Versandhandel durch Anerkennung der regionalen Flächentarifverträge sowie einen Tarifvertrag. In ihrer Vergütung steht Amazon nicht allein, so Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel (bevh). Der Online-Riese werde aber gerne von der Gewerkschaft als Beispiel für E-Commerce-Unternehmen genommen.

Wie tarifgebunden ist die Branche? Insgesamt sind mehr als drei Millionen Menschen bundesweit bei einem Einzelhandelsunternehmen beschäftigt. Allein 27 000 neue, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sind 2018 hinzugekommen. Allerdings arbeiten laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) insgesamt nur rund 36 Prozent der Arbeitnehmer in Unternehmen mit Tarifbindung. Jens Dirk Wohlfeil, Geschäftsführer Arbeit, Bildung, Sozial- und Tarifpolitik beim Handelsverband Deutschland (HDE), erklärt gegenüber unserer Redaktion:

„Diese Zahl ist – wie auch in der Gesamtwirtschaft – in den letzten Jahren leicht rückläufig.“

Die Zahl der tarifgebundenen Unternehmen im Onlinehandel liegt laut Wenk-Fischer in Westdeutschland bei unter 30, in den neuen Bundesländern bei unter 20 Prozent.



Spielt der Tarifvertrag damit keine Rolle mehr? Nein, heißt es sowohl vom HDE als auch vom bevh. Der Prozentsatz lasse nicht den Schluss zu, dass die Branchentarifverträge tatsächlich nur für eine Minderheit der Beschäftigungsverhältnisse im Einzelhandel Anwendung fänden, betonte HDE-Geschäftsführer Wohlfeil. „Viele nicht tarifgebundene Unternehmen orientieren sich im Arbeitsvertrag an den Flächentarifverträgen, sodass diese nach wie vor für die große Mehrheit der Beschäftigungsverhältnisse im Einzelhandel gelten“, so Wohlfeil. Allerdings unterscheide sich die Vergütung im E-Commerce strukturell, so Wenk-Fischer. So würden unter anderem Leistungen wie Boni, Gewinn- oder Firmenbeteiligungen gewährt.

„E-Commerce stellt nicht nur ganz andere Anforderungen an die Beschäftigten als der klassische Einzelhandel, sondern bietet auch ganz andere Beschäftigungs-, Arbeitszeit- und Vergütungsmodelle.“

Was fordert Verdi für Amazon-Mitarbeiter? Die Amazon-Beschäftigten fordern ein Tarifeinkommen wie im Einzel- und Versandhandel. Dafür sollen die regionalen Flächentarifverträge anerkannt werden. In Niedersachsen steht am Donnerstag die dritte Verhandlungsrunde für einen neuen Tarifvertrag an. Außerdem fordert die Gewerkschaft Verdi, die Tarifverträge des Einzelhandels wieder für allgemein verbindlich erklären zu lassen. Hier sieht verdi Handelsverband und Politik in der Pflicht.



Was sagen bevh und HDE dazu? Mit Blick auf die Vergütung gibt bevh-Hauptgeschäftsführer Wenk-Fischer zu bedenken:

„Die aktuelle Einstiegsvergütung bei Amazon in der Logistik liegt im Übrigen über der tariflichen Einstiegsvergütung.“

Den rechnerischen Stundenlohn für einen Versandmitarbeiter in Brieselang gibt Amazon aktuell mit 10,81 Euro an. Für einen Angestellten ohne kaufmännische Ausbildung im Einzelhandel liegt der Tariflohn im ersten Jahr laut Verdi-Tabelle bei 1622 Euro im Monat.



Eine Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge des Einzelhandels lehnt HDE-Geschäftsführer Jens Dirk Wohlfeil strikt ab. „Ordnungspolitisch stellt die Allgemeinverbindlichkeitserklärung (AVE) einen massiven Eingriff in die Tarifautonomie und eine Einschränkung der negativen Koalitionsfreiheit dar, die eine Ausnahme sein sollte und besonderer Rechtfertigung bedarf“, so Wohlfeil gegenüber unserer Redaktion. Derzeit seien daher nur 0,6 Prozent aller im Tarifregister des Bundesarbeitsministeriums registrierten Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt.

HDE: Allgemeinverbindlichkeit erhöht Akzeptanz nicht

Er weist auch darauf hin, dass die Allgemeinverbindlichkeit nicht zu einer höheren Akzeptanz von Tarifverträgen führt. „Auch inhaltlich macht eine Allgemeinverbindlichkeit der teilweise veralteten Tarifverträge des Einzelhandels keinen Sinn. Die Tarifbindung steigt nur dann wieder, wenn den Unternehmen zeitgemäße und praktikable Tarifverträge zur Verfügung stehen, die ihren praktischen Anforderungen gerecht werden“, so Wohlfeil weiter. Die von der Arbeitgeberseite seit Jahren geforderte Modernisierung der Tarifverträge im Einzelhandel sei daher unabdingbar, um Unternehmen wieder für Tarifverträge zu gewinnen.