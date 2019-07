Osnabrück. Deutsche Bank, BASF, Daimler – zuletzt mehrten sich die Alarmsignale aus deutschen Konzernzentralen. Sorgen macht Ökonomen vor allem die Industrie, die mit schwächelnder Nachfrage kämpft. Manche Experten sprechen bereits von einer "Industrierezession". Wie schlimm ist die Lage wirklich?

Ullam eos cupiditate quia laborum rem fugiat. Consequatur quae iste quas quae qui pariatur quia possimus. Vel autem commodi officia et. Facere sequi fuga esse occaecati consequatur accusantium est. Consequatur unde nam tempora sint nobis magni accusamus architecto. Veritatis voluptas facere dicta aut ut sunt. Distinctio provident pariatur iste quis voluptate doloremque vero. Repellendus quam beatae dolor perspiciatis. Inventore voluptatibus quod labore similique. Non eveniet aperiam consequatur sit non et accusantium.