Osnabrück. Deutsche Bank, BASF, Daimler – zuletzt mehrten sich die Alarmsignale aus deutschen Konzernzentralen. Sorgen macht Ökonomen vor allem die Industrie, die mit schwächelnder Nachfrage kämpft. Manche Experten sprechen bereits von einer "Industrierezession". Wie schlimm ist die Lage wirklich?

Einen unangenehmeren Start als Vorstandschef eines Industriekonzerns kann man sich kaum vorstellen: Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen musste Daimler-Chef Ola Källenius in der vergangenen Woche die Gewinnprognose des Autobauers zusammenstreichen. Absatzprobleme, die Nachwehen der Dieselkrise und ein unerwarteter Rückruf wegen fehlerhafter Airbags verhageln den Stuttgartern das Geschäft. Nach einem Milliardenverlust im zweiten Quartal erwartet der Konzern für dieses Jahr einen Gewinnrückgang von mehr als 15 Prozent.

Für sich genommen wäre die Meldung aus Stuttgart nicht dramatisch, doch sie reiht sich ein in eine Serie schlechter Nachrichten aus deutschen Konzernzentralen. Erst wenige Tage zuvor hatte auch der Chemieriese BASF seinen Ausblick überraschend deutlich nach unten korrigiert und den Aktienkurs auf Talfahrt geschickt. Grund für den Pessimismus: die sich eintrübende Weltkonjunktur und ungelöste Handelskonflikte. Die Gewinnwarnung aus Ludwigshafen kam nur einen Tag, nachdem die Deutsche Bank sich eine radikale Schrumpfkur verordnet hatte: Deutschlands größtes Geldhaus will bis 2022 weltweit 18 000 Stellen abbauen, viele davon im Inland.

Dem Aufschwung geht die Luft aus

Diese Negativmeldungen befeuern die Angst vor einem Ende des jahrelangen Aufschwungs der deutschen Wirtschaft. Die Forschungsinstitute haben ihre Wachstumsprognosen bereits vor einigen Monaten spürbar gesenkt. Erwarteten sie im vergangenen Jahr noch an die 2 Prozent Wachstum für 2019, gehen die meisten Institute inzwischen von mageren 0,5 bis 0,7 Prozent aus – es wäre das schwächste Wachstum seit 2013.

Sorgen bereitet Volkswirten vor allem ein Wirtschaftssektor: die Industrie. Im Mai lag die Produktion laut Statistischem Bundesamt 3,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Auch bei den Auftragseingängen, die als wichtiges Frühwarnsignal gelten, ist die Entwicklung alles andere als ermutigend: Im Mai lag der Rückgang bei 2,2 Prozent gegenüber April – und 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Manche Ökonomen sprechen bereits von einer Rezession im verarbeitenden Gewerbe. Einer von ihnen ist Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka Bank. „Deutschland steckt seit einem Jahr in einer Industrierezession“, sagt Kater mit Blick auf die rückläufige Produktion. Allerdings entfalle nur etwa ein Viertel der Wertschöpfung in Deutschland auf die Industrie und der Rest der Volkswirtschaft wachse noch ganz ordentlich. „Daher ist der gesamten Volkswirtschaft eine Rezession bisher erspart geblieben“, folgert Kater. Der Deka-Chefökonom sieht keinen Grund zur Panik. „Wir befinden uns nicht im freien Fall, sondern erleben eine normale Schwächephase in der Industrie, die allerdings hartnäckiger ist als erwartet.“

Niedersachsenmetall schlägt Alarm

Bei den Industrieverbänden hat sich eine düstere Stimmung breitgemacht. „Deutschland steuert direkt in ein wirtschaftlich hartes Winterhalbjahr“, sagt Joachim Algermissen, Büroleiter der Geschäftsführung von Niedersachsenmetall. Bereits zu Jahresbeginn habe sein Verband festgestellt, „dass die fetten Jahre vorbei sind und 2019 ein wirtschaftlich schwieriges Jahr droht.“

Anzeige Anzeige

Einen wesentlichen Grund für die „Industrierezession“ sieht Deka-Ökonom Kater vor allem in der lahmenden Weltkonjunktur. „Es gibt ganz eindeutig eine Schwäche in der weltweiten Nachfrage. Und da die deutsche Wirtschaft sehr exportabhängig ist, trifft sie das besonders stark“, urteilt der Experte. Die Kraftlosigkeit der Weltwirtschaft wiederum „hat ihre Ursache zum einen in den Handelskonflikten, zum anderen in einer hausgemachten Schwäche Chinas. Der Wachstumsmotor China läuft nicht mehr rund.“ Das Reich der Mitte war 2018 für deutsche Exporteure der drittwichtigste Absatzmarkt. Auch der deutsche Produktmix spielt Kater zufolge eine Rolle für die nachlassende Nachfrage. „Bisher hat die deutsche Wirtschaft vor allem Maschinen und Produktionsanlagen nach China geliefert. Inzwischen kaufen die Chinesen mehr Konsumgüter“, sagt er.

Darauf macht auch Michael Grömling aufmerksam, Konjunkturexperte am Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW). „Deutschland ist nach wie vor zentraler Ausrüster der Welt. Und wenn wir eine Beruhigung der weltweiten Investitionstätigkeit haben, bekommen wir das sehr schnell zu spüren.“ Nicht nur China, auch andere Schwellenländer kämpften mit Verschuldungsproblemen, was die Investitionsbereitschaft senke.

Schwierigkeiten in der Autobranche

Zur weltweiten Nachfrageschwäche gesellen sich die Schwierigkeiten in der Automobilbranche. Grömling bescheinigt der Branche „strukturelle Probleme“ angesichts der verschärften europäischen CO2-Grenzwerte und des technologischen Wandels. „Die Probleme der Autobauer schlagen Wellen in der Zulieferindustrie.“

Die Unternehmen reagieren, indem sie zuerst die gefüllten Arbeitszeitkonten der Mitarbeiter abschmelzen und dann Kurzarbeit anmelden. Ein Beispiel dafür bietet die KMD Connectors in Stolberg bei Aachen. Das Unternehmen stellt Vorprodukte aus Kupfer für die Zulieferer der Autobauer her – und fährt wegen der mauen Auftragslage seit April Kurzarbeit mit 25 Prozent der Arbeitszeit. Der Effekt schlägt weiter durch auf der Wertschöpfungskette: Auch der Kupferverarbeiter KME in Osnabrück – Miteigentümer und Lieferant von KMD – hat die Arbeitszeit um 10 bis 14 Prozent gekürzt, um Jobs zu sichern.

Kurzarbeit dürfte weiter zunehmen

Das deckt sich mit den Ergebnissen einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts zum Thema Kurzarbeit. Die Metallerzeugung und -bearbeitung zählt demnach aktuell zu den acht am stärksten betroffenen Branchen. Fast jedes zehnte befragte Unternehmen (9 Prozent) gab an, derzeit Kurzarbeit zu fahren. Auch der Maschinenbau und der Automobilbau (je 7 Prozent) finden sich auf der Liste, die vom „sonstigen Fahrzeugbau“ angeführt wird. Darunter fallen Hersteller von Schiffen, Zügen, Panzern, Flugzeugen sowie Motor- und Fahrrädern. Fast jedes dritte (30 Prozent) dieser Unternehmen fährt aktuell Kurzarbeit. Der Ausblick der Unternehmen auf die nahe Zukunft fällt pessimistisch aus. Jeder fünfte Betrieb in der Metallerzeugung und -bearbeitung erwartet, im Laufe der nächsten drei Monate Kurzarbeit anmelden zu müssen. Im Automobilsektor sind es 16 Prozent, im Maschinenbau 11 Prozent.

Fragt man Timo Wollmershäuser, Ökonom am Ifo-Institut in München, werden die Probleme der Industrie bereits heute am Arbeitsmarkt spürbar. „In der Industrie stagniert die Beschäftigung. Unser Beschäftigungsbarometer deutet darauf hin, dass es bald zu Entlassungen kommen wird“, sagt der Leiter der Konjunkturprognosen am Ifo-Institut. Wollmershäuser verbreitet keine Zuversicht. „Momentan kann ich nicht viele Anzeichen erkennen, die auf eine Besserung der Lage hindeuten“, sagt er mit Blick auf die rückläufigen Auftragseingänge.

Aktuell werde die Kurzarbeit vor allem in der Industrie eingesetzt, wo die Auftragsflaute am größten sei. „Wir beobachten aber, wie es sich langsam in andere Wirtschaftsbereiche hineinfrisst, beispielsweise in die Logistik.“ Auch Wollmershäuser will keine Panik verbreiten. Von einer tiefen Konjunkturkrise wie 2008/09 sei Deutschland noch weit entfernt. Doch er warnt: „Wenn es durch vermehrte Kurzarbeit oder gar Entlassungen zu Einkommenseinbußen kommt, dann schlägt das irgendwann auch auf den Konsum durch, der die Binnenkonjunktur lange gestützt hat.“