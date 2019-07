Deutsche-Bank-Chef: Stellenabbau auch in Deutschland MEC öffnen

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing kündigt an, dass auch in Deutschland eine „substanzielle Zahl an Stellen“ wegfällt. Foto: Arne Dedert

Düsseldorf. Die Deutsche Bank will weltweit tausende Stellen streichen - darunter auch viele in Deutschland, wie Vorstandschef Sewing in einem Interview erklärt. Es gibt aber eine Besonderheit beim Umbau auf dem Heimatmarkt.