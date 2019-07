Ansprüche an Arbeitgeber steigen aus gutem Grund

Osnabrück. Mit der Generation Z drängt eine neue Alterskohorte auf den Arbeitsmarkt. Und der Nachwuchs setzt andere Prioritäten als frühere Generationen. Dafür gibt es gute Gründe – und die Unternehmen müssen sich darauf einstellen.

Pauschale Urteile über bestimmte Alterskohorten sind mit Vorsicht zu genießen. Wenn Personaler über die Generation Z jammern, schwingt allzu schnell das Lamento über „die Jugend von heute“ mit – und das war zu allen Zeiten populär. Allerdings ist ein gewisser Mentalitätswandel nicht zu bestreiten. Die Ansprüche an die Arbeitgeber steigen. Das wurde auch Zeit.

„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ – noch so ein Klassiker aus der Berufswelt. Lange Zeit hatten die jüngsten Mitarbeiter besonders wenig zu melden und besonders viel zu tun. Ihr Überstundenkonto füllte sich rasch, falls denn überhaupt eins geführt wurde. Der heutige Nachwuchs ist dagegen immer weniger bereit, sich aufzuopfern. Warum auch?

Das hat nichts mit Faulheit zu tun. Nach dem langen Wirtschaftsaufschwung herrscht vielerorts Vollbeschäftigung. Berufseinsteiger leben in guten Zeiten – zumindest, wenn sie gefragte Qualifikationen mitbringen und in Boombranchen arbeiten. Wer als Jobsuchender auf einem solchen Markt unterwegs ist, kann es sich leisten, Ansprüche an potenzielle Arbeitgeber zu stellen. Dasselbe Prinzip von Angebot und Nachfrage wird dafür sorgen, dass der Nachwuchs dabei nicht jedes Maß verliert.

Die Prioritäten der Arbeitnehmer verschieben sich – und Unternehmen sind gut beraten, sich darauf einzustellen. Mehr denn je gilt: Bei einem Vorstellungsgespräch bewerben sich beide Seiten.