Frankfurt. Wer es als Personalverantwortlicher mit der Generation Z zu tun bekommt, sollte sich auf allerhand neue Erfahrungen gefasst machen. „Ein Merkmal dieser jungen Generation ist, dass die ziemlich realistisch mit Unternehmen umgehen“, sagt Professor Christian Scholz von der Universität des Saarlandes.

Scholz ist Betriebswirtschaftler und spezialisiert unter anderem auf Personalmanagement. „Die glauben diesen platten Sprüchen wie ,der Mensch steht im Mittelpunkt‘ einfach nicht und fallen auch nicht auf Werbeslogans rein.“

Mit Generation Z sind junge Menschen gemeint, die erst seit Kurzem auf den Arbeitsmarkt strömen. Definitionsgemäß bezieht sich diese Generationenbezeichnung auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die ab 1995 geboren sind. Von früheren Generationen unterscheidet sie vor allem ein Merkmal: Sie sind „digital Natives“, eingeborene der digitalen Welt.

Spätestens in der Schule haben sie gelernt, dass alle wesentlichen Informationen auf dem Gerät in ihrer eigenen Hosentasche zu finden sind. Denn das Smartphone birgt das World Wide Web, jede Information ist nur einen Wisch entfernt. „Diese jungen Leute haben gelernt, sich sehr schnell an neue Dinge anpassen zu müssen. Die Generation Z ist sehr schnell in allem, aber manchmal nicht so durchhaltefähig“, hat Karin Reuschenbach-Coutinho erlebt. Sie ist die Leiterin der Abteilung Karriere- Services der Frankfurt School of Finance & Management und berät Studenten bei der Suche nach Praktika, im Jobeinstieg und bei der Karriereplanung.

Neue Muster und Denkweisen

Bei diesen Zuschreibungen für eine Generation geht es um Tendenzen und Merkmale, die eine Alterskohorte von anderen unterscheidet. Es geht also nicht um die Tatsache, dass es sich um junge Menschen handelt, sondern darum, dass sie grundsätzlich Dinge anders sehen, bewerten und entsprechend anders reagieren. Für Unternehmen kann das, so meinen Experten, zunehmend zu einem Problem heranwachsen, wenn sie in alten Mustern und Denkweisen an die junge Generation herantreten.

„Die Jugendlichen der Generation Z stehen zum Beispiel sehr kritisch einer Vertrauensarbeitszeit oder auch flexibler Arbeitszeit gegenüber“, hat Christian Scholz herausgefunden. Die typischen Vertreter der jungen Generation mögen klare Strukturen und scharfe Abgrenzungen: Von 9 Uhr bis 17 Uhr arbeiten ist fein. Danach ist Freizeit. Punkt. Scholz sagt: „Die wissen, dass in der Praxis ,flexible‘ Arbeitszeiten oft auf Selbstausbeutung hinauslaufen – und darauf haben sie entschieden keine Lust.“

Keine Lust auf Überstunden

Faul oder unmotiviert sei diese Generation mitnichten, nur äußere sich ihre Motivation eben nicht in der Bereitschaft, Überstunden zu machen. „Genau das müssen die Personalabteilungen lernen“, meint Scholz. Denn Unternehmen müssen – gerade in Zeiten von Hochkonjunktur und Fachkräftemangel – vor allem auch diese Generation vermehrt ansprechen.

Gegen wohlfeile Werbeslogans sind die jungen Menschen deswegen mehr oder minder immun, weil sie in Sekundenschnelle checken können, ob der Arbeitgeber auch wirklich so handelt. Nachrichten über gute Arbeitgeber verbreiten sich ebenso rasend schnell in den sozialen Medien wie Enttäuschungen in dieser Hinsicht. Und wer enttäuscht, muss mit Konsequenzen rechnen. „Die haben gar keine Lust, sich mit Unternehmen auseinanderzusetzen. Entweder sie ignorieren Unternehmen, die sich in ihren Augen nicht gut verhalten; oder – sie gehen einfach.“

Karriere ist kein Lockmittel mehr

Auch das kann Karin Reuschenbach-Coutinho aus ihrer Erfahrung bestätigen. Als Lockmittel etwa taugten Argumente wie das einer möglichen Karriereleiter im Unternehmen nicht mehr. Denn die Generation habe schon mitbekommen, dass sich dieses Versprechen jederzeit in Luft auflösen kann, wenn beispielsweise eine Deutsche Bank sich gezwungen sieht, 18000 Stellen abzubauen.

Auch Dienstwagen oder andere Statussymbole entlocken dem Gros der Generation Z kaum mehr als ein gelangweiltes Lächeln. „Arbeitgeber müssen sich viel genauer auf diese Zielgruppen einstellen“, meint Reuschenbach-Coutinho. „Personalabteilungen müssten oder sollten mit Forschern zusammen arbeiten um zu lernen und zu verstehen, in welchen Lebenswelten diese jungen Menschen zu Hause sind. Nur so können sie passende Angebote machen, um aus dieser Generation Beschäftigte rekrutieren zu können“.