EuGH:Online-Händler müssen nicht per Telefon erreichbar sein MEC öffnen

Der Europäische Gerichtshof - das oberste Gericht in der EU. Foto: Arne Immanuel Bänsch

Luxemburg. Müssen Internet-Händler per Telefon und Fax erreichbar sein? Verbraucherschützer in Deutschland sehen das so. Der Europäische Gerichtshof hat anders entschieden.