Osnabrück. Felix Prinz zu Löwenstein ist Deutschlands oberster Biobauer. Der Hesse steht dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft vor, unter dessen Dach sich Öko-Bauern, -Hersteller und –Händler zusammengeschlossen haben. Löwenstein sagt: Gentechnik wird weder gegen den Klimawandel helfen noch dabei, die wachsende Weltbevölkerung satt zu kriegen. Und auch zum Thema Wolf hat er eine klare Meinung.

Herr Prinz zu Löwenstein, wir erleben den zweiten sehr trockenen Sommer in Folge. Wie sehr macht das den Öko-Landwirten zu schaffen?

Wo Wasser fehlt, wächst zu wenig. Die Trockenheit trifft also auch Öko-Betriebe. Vom System her sind wir zwar besser aufgestellt als die konventionelle Landwirtschaft. Zurücklehnen können aber auch wir uns nicht. Was getan werden muss, geht auch über das hinaus, was wir bereits machen.

Zum Beispiel?



Gerade in den trockenen Regionen in Ostdeutschland müssen wir beispielsweise über ganze Landschaftskonzepte nachdenken. Da kann die Agroforstwirtschaft eine wichtige Rolle spielen, bei der Bäume in die Felder eingegliedert werden. Die schützen den Boden dann davor, dass er vom Wind, ausgetrocknet, abgetragen wird Insgesamt gilt: wenn das Klima sich ändert, müssen sich auch unsere Bewirtschaftungskonzepte ändern. Ökologisch und konventionell.

Eine andere Antwort könnte die Gentechnik…

Hach, ja…

...die Gentechnik sein, um Pflanzen durch Eingriff ins Erbgut klimaresistenter zu machen. Neue Methoden wie die Genschere bieten da doch ganz neue Möglichkeiten.

Das ist eine maßlose Überschätzung der Möglichkeiten dieser Technologie! Der Klimawandel befördert Extreme. Das heißt: Wir haben Jahre, in denen es sehr, sehr trocken, aber eben auch Jahre, in denen es sehr, sehr nass ist. Was wollen sie in solchen Jahren mit Pflanzen, die weniger Wasser brauchen? Natürlich ist Züchtung wichtig. Aber das Fokussieren auf Gentechnik ist die falsche Antwort auf den Klimawandel. Wir müssen uns das gesamte System anschauen.

Das Klima ist ein Teil Problem. Zugleich wächst die Weltbevölkerung und muss ernährt werden. Brauchen wir nicht bessere Pflanzen?



Die Argumentation kennen wir doch von der vermeintlich alten Gentechnik, die bei uns nicht erlaubt ist. Seit Jahrzehnten wird diese in den USA, Südamerika oder Teilen Asiens auf riesigen Flächen angewendet. Dort wächst aber nicht eine einzige Pflanze, deren Ertrag durch die Genmanipulation höher wäre. Von der Gentechnik haben allein die profitiert, die die Patente auf die Pflanzen haben. Das Gleiche ist bei der angeblich völlig neuen Gentechnik wie Crispr-Cas genauso absehbar.

Aber ist die Weltbevölkerung denn durch eine ökologische Produktion satt zu bekommen?



Das ist die einzige Möglichkeit. Das, was wir konventionelle Landwirtschaft nennen, schädigt doch genau die Ressourcen, die wir zur Erzeugung von Lebensmitteln: Biologische Vielfalt, Bodenfruchtbarkeit, Wasser und Klima.

Diese Form der Landwirtschaft sorgt doch zumindest in Deutschland dafür, dass faktisch jeder sich fast jedes Lebensmittel leisten kann.

Sind bei den jetzigen Preisen alle Kosten einkalkuliert? Nein. Die Umweltkosten werden der Allgemeinheit aufgebürdet. Beispielsweise für die Reinigung von verunreinigtem Grundwasser, das zu hohe Nitratwerte aufweist. Wir zahlen für unsere Ernährungsweise also mehr als nur den Preis an der Ladenkasse. Das ist kein wirklicher Fortschritt. Der Preis für Bio-Produkte ist ehrlicher.

Sie meinen, deutlich höher.



Richtig. Wenn ich meine Ernährung eins zu eins auf Bio-Produkte umstellen will, dann wird es teuer. Das stimmt. Aber die logische ökonomische Konsequenz ist doch, dass wir weniger Fleisch essen, weil die Preise höher, anders gesagt: ehrlicher, sind. Das geht ganz ohne Zwang oder Rationierung. Die wahren Preise führen unabdingbar zu einer veränderten und auch besseren Ernährung.

Zunächst einmal wird Bio aber für breitere Bevölkerungsschichten zumindest theoretisch erschwinglich, weil Lidl und Co das Sortiment ausbauen. Erobert Bio die Discounter oder erobern die Discounter Bio?

Die Frage, ob wir das wollen, stellt sich nicht, da es längst passiert. Der Handel nimmt die Bio-Produkte ja nicht aus dem Drang zur Welt-Rettung ins Sortiment auf, sondern weil es den Verbrauchern wichtig ist. Es ist aber auch nicht das Ziel der Bio-Wirtschaft, in der kleinen Nische zu sitzen mit dem guten Gefühl, dass drinnen die „Guten“ und draußen die „Bösen“ sind. Unser Projekt ist eine Landwirtschaft und Ernährung, die eine Alternative für alle ist. Dann dürfen wir uns aber auch nicht beschweren, wenn Bio alle Marktsegmente erobert!

Ist denn Bio-Tierhaltung so viel besser fürs Tier? Studien zeigen doch, dass die Gesundheit von Bio-Tieren nicht besser, eher sogar schlechter ist.

Unser Ziel ist es, dass die Tiere nicht nur artgerecht gehalten werden, sondern auch gesünder sind. Da haben wir noch viel vor uns, das Problem ist vielschichtig. Angefangen bei der Tierzucht: Die jetzigen Nutztiere sind für Bedingungen gezüchtet worden, die es in der Bio-Landwirtschaft so nicht gibt. Wir Bio-Landwirte dürfen nicht nur erzählen, was wir gut machen, sondern auch, was wir noch ändern müssen.

Allgemein wird Bio-Tierhaltung ja mit der Weide verbunden. Ist der Wolf für die Öko-Weidetierhaltung existenzbedrohend?



Ja. Viele Bio-Weidetierhalter sind in großer Sorge. Wir sind nicht der Meinung, dass der Wolf wieder verschwinden muss. Aber es muss eine Möglichkeit für eine Ko-Existenz mit dem Wolf gefunden werden. Es gibt Regionen in Deutschland, die sind geeignet für den Wolf, andere nicht. Wir müssen definieren, wo Platz ist für den Wolf, wo er genug Biotop hat. Dem Wolf müssen Grenzen aufgezeigt werden, er muss wieder lernen, dass der Mensch sein Feind ist. Und den von Wolfsangriffen betroffenen Weidetierhaltern muss so geholfen werden, dass ihre Existenz gesichert ist. Sonst verschwinden noch mehr Nutztiere aus der Landschaft!