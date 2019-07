Gerry Weber schließt derzeit viele seiner Filialen. Das Foto zeigt ein Geschäft in Dresden. Foto: dpa

Osnabrück/Halle. Der insolvente Modehersteller Gerry Weber hat die Mehrheit an seiner Tochter Hallhuber an den Finanzinvestor Robus Capital Management verkauft. Das teilte das Unternehmen aus Halle in Westfalen am Montag mit.