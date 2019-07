Verhätschelung von Hunden trägt bizarre Züge

Osnabrück. Der Hund ist seit Jahrtausenden der treueste Begleiter des Menschen. Leider ist die Beziehung zwischen Zwei- und Vierbeinern vielfach – Pardon – auf den Hund gekommen.

Ein Leben ohne Hund ist ein Irrtum“, soll der Schriftsteller Carl Zuckmayer einmal gesagt haben. Sätze wie diesen gibt es unzählige, viel ist geschrieben worden über die Beziehung zwischen dem Menschen und seinem besten Freund. Und es stimmt: Kein anderes Tier hat der Mensch so sehr an sich gebunden.

Allerdings treibt die Liebe zum Hund immer bizarrere Blüten. Das war gerade wieder auf der Messe in Hannover zu sehen. An den Hundefriseur hat man sich inzwischen gewöhnt. Doch eine Ultraschall-Zahnbürste für den Vierbeiner? Leckerli-Rezepte für den Thermomix und vegetarisches Hundefutter? Solche Skurrilitäten fügen sich ein in den problematischen Trend, Tiere zu vermenschlichen, ihnen quasi-menschliche Eigenschaften, Fähigkeiten und Bedürfnisse anzudichten. Trägt Hollywood daran Schuld mit seinen tierischen Zeichentrickhelden? Oder liegt es an der grassierenden Vereinsamung vieler Menschen?

Fest steht: Haustiere – vor allem Hunde – werden in so manchem Haushalt verhätschelt und zu Tode geliebt. Richtig kritisch wird es, wenn der Hund als Partner- oder Kindersatz herhalten muss. Dann darf der Vierbeiner nicht nur mit am Esstisch sitzen, sondern mit im Bett schlafen. All das ist kein Ausdruck von Tierliebe, sondern von Defiziten der Halter – an denen eine ganze Industrie inzwischen vortrefflich verdient.