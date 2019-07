Hannover. „Mach deinen Hund glücklich!“ So steht es in großen Buchstaben an einem Stand auf der Messe „Hund & Co.“, auf der am Wochenende in Hannover rund 150 Aussteller ihre neuesten Produkte vorstellten.

Dieser Slogan spricht Bände über das sich wandelnde Verhältnis zwischen Zwei- und Vierbeiner. „Der Hund wird immer mehr zum Familienmitglied, ihm soll es gut gehen, und er soll besonders hübsch aussehen. Außerdem liegen nicht nur kleine Hunde im Bett, sondern auch der Schäferhund schläft dort zunehmend, deswegen spielt Hygiene eine große Rolle“, sagt Karin Witthohn vom Vorstand der Fachgruppe „Heimtierpflege im Salon“ des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe. Sie betreibt in Heist in Schleswig-Holstein einen Hundesalon.



„Die einen wollen das Fell lang, die anderen ganz kurz. Manche legen Wert auf ein Schleifchen. Auch Färben ist manchmal gefragt – das lehnen wir aber ab“, sagt Witthohn. Baden, Schneiden, Föhnen kosten bei einem kleinen Hund rund 50 Euro. Witthohn: „Es wird viel Geld für den Hund ausgegeben. Es gibt inzwischen mehr als neun Millionen Hunde und zudem viel mehr Rassen als früher in Deutschland.“

In Hannover waren Afghanischer Windhund, American Cocker Spaniel, Deutscher Pinscher, Dogo Argentino, Finnischer Lapphund, Französische Bulldogge, Russischer Schwarzer Terrier und mehr als 100 weitere Rassen zu sehen.

Bio-Futter ist angesagt

In Wettbewerben zeigten sie sich den Juroren von ihrer besten Seite und wurden danach von ihren Haltern – meist Frauen – mit Leckerlis belohnt. Die bietet auch die Allco Heimtierbedarf aus Thedinghausen an. „Bei uns sind getreidefreie Produkte für Hunde mit einem empfindlichen Magen gefragt. Das liegt vor allem an den Menschen – sie sorgen sich mehr um ihre Tiere als um die eigene Gesundheit“, sagt Vertriebsmitarbeiter Thomas Werhan. Auch Bio-Futter fand sich an Ständen von Hundefutterherstellern. „Das ist die Zukunft. Der Markt für gesunde Leckerlis ist in den letzten Jahren explodiert“, sagt Werhan.

Verunsicherte Halter

Nicht jeder Hundehalter kommt mit der großen Auswahl zurecht, stellt Fachberaterin Bettina Blase am Stand der Tetra GmbH aus Melle fest: „Die Halter sind durch das riesige Angebot an Hundenahrung sowie durch Tipps im Internet durch selbst ernannte Experten verunsichert und überfordert.“ Das in den Niederlanden hergestellte Hundefutter der Marke Eukanuba wird von Melle aus über den Fachhandel und das Internet verkauft. Die Zusammensetzung richtet sich nach dem Alter der Hunde und ihrer Größe. Blase berät dabei Züchter in ganz Deutschland. „Sie sind sensibler gegenüber Allergien geworden. An einer Allergie ist nicht immer das Futter schuld, sondern auch Umwelteinflüsse können eine Rolle spielen“, sagt Blase.

Auf der Messe wurden auch Bademäntel für Hunde, Thermomixgeräte mit Rezepten für allergiefreie Leckerlis oder die „weltweit erste 100 Prozent Ultraschall-Hunde-Zahnbürste mit Drei-Seiten-Kopf“ für 239 Euro angeboten, dazu spezielle Zahnpasta mit Apfelgeschmack.

Anzeige Anzeige

Fünf Milliarden Euro jährlich für Hunde

Die Göttinger VWL-Professorin Renate Ohr hat bereits 2014 in einer Studie die wirtschaftliche Bedeutung von Hunden untersucht. Danach werden jährlich in Deutschland rund fünf Milliarden Euro für die Hundehaltung ausgegeben. Die mit Abstand größten Posten sind Tiernahrung und Tierzubehör, doch auch Dienstleistungen wie Versicherungen (440 Millionen Euro), Hundeschulen (75 Millionen), Hundefriseure (65 Millionen) und Hundepensionen (60 Millionen) gehen ins Geld, Tendenz steigend.

Dass die Halter finanziell immer großzügiger ihrem Hund gegenüber sind, liegt nach einer aktuellen Studie von Forschern an der britischen Universität Portsmouth auch am typischen Hundeblick. Hunde haben im Gegensatz zu Wölfen einen Gesichtsmuskel entwickelt, der es ihnen ermöglicht, die Augenbrauen anzuheben. Dadurch wirken sie auf Menschen kindlicher, ihr Blick ähnelt dem eines traurigen Menschen. Eine Studie aus dem Jahr 2013 zeigt, dass Hunde in Tierheimen, die die Augenbraue öfter heben, schneller wieder ein Zuhause finden.