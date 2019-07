Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer haben an den Mittelstand appelliert, stärker als bisher auf künstliche Intelligenz zu setzen. Die Regierung kümmere sich um den Infrastrukturausbau bei der Digitalisierung, sagte Merkel bei einer Veranstaltung des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion in Berlin.

Sie bitte aber den Mittelstand: «Kümmern Sie sich um die künstliche Intelligenz.» Oft seien die Auftragsbücher gerade noch voll. «Aber die neue Ära beginnt.» Das Wissen, das es in diesem Bereich in den großen Unternehmen gebe, müsse auch in den Mittelstand transferiert werden.

Angesichts der Personalprobleme im Mittelstand hob Merkel die Bedeutung der Berufsausbildung in Handwerk und Mittelstand hervor. «Man kann ein toller Mensch sein, man kann Erfolge im Beruf haben, wenn man auch nicht ein Hochschulexamen hat», sagte sie.

"Natürliche Intelligenz anwerfen"

Kramp-Karrenbauer sagte in Richtung der Vertreter des Parlamentskreises Mittelstand, dem 164 der insgesamt 246 Unionsabgeordneten angehören: «Es ist nichts mit Sommerpause» - es müsse hart gearbeitet werden. Zum Thema künstliche Intelligenz sagte sie: «Es ist erstmal ganz gut, wenn jeder von uns auch die natürliche Intelligenz anwirft», um nach Lösungen zu suchen. Die künstliche Intelligenz sei aber «der Wachstumstreiber der Zukunft». Hier müsse die gesamte EU an einem Strang ziehen und in den nächsten Jahren in Forschung und Innovation und Zukunft investieren.

Mit Blick auf die auch mit dem Klimathema verbundenen Umfrageerfolge der Grünen sagte Kramp-Karrenbauer, wenn andere Parteien als die CDU gewählt würden, «hat das auch etwas damit zu tun, dass wir Antworten schuldig geblieben sind». Die Lösungen beim Klimaschutz könnten nur marktwirtschaftliche sein, getrieben von klugen Geschäftsmodellen. «Das ist die Art von Umweltpolitik, die wir immer gemacht haben in der Union. Das ist die Art von Klimaschutzpolitik, die wir in der Zukunft machen wollen.» Daran werde die Union in diesem Sommer mit aller Kraft arbeiten.