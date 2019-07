Nordhorn/Meppen/Osnabrück. Alleine in China sind aus dem Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim 248 Unternehmen aktiv. Doch der Handelskrieg dämpft die Geschäftserwartungen. Sind die kleineren Nationen in Südostasien die Gewinner?

Niedersachsenweit haben Firmen im vergangenen Jahr Waren im Wert von gut 4,2 Milliarden Euro nach China exportiert – das waren allerdings, vor allem aufgrund der Automobilindustrie, rund 14 Prozent weniger als noch 2017. Importe aus China nach Niedersachsen sind im gleichen Zeitraum lediglich um gut ein Prozent auf einen Wert von 6,7 Milliarden Euro gestiegen.



Einen Grund für den Rückgang im Handelsvolumen zeigt die aktuelle Umfrage „Going International“ des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) auf: Erstmals überhaupt haben mehr als die Hälfte der niedersächsischen Unternehmen angegeben, dass sie im Jahr 2018 konkret von einer Zunahme an Handelshemmnissen betroffen waren. Dazu zählen auch die Zolleinführungen aufgrund des Handelsstreits zwischen den USA und China, bei dem kein Ende in Sicht ist. Entsprechend sind die Geschäftserwartungen niedersächsischer Unternehmen in China im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen.

Von Tigern und Panthern

Sind die Nationen in Südostasien die lachenden Dritten? Anfangs waren es vor allem die vier „Tigerstaaten" – Südkorea, Taiwan, Singapur und Hongkong –, die das Interesse hiesiger Unternehmen auf sich zogen. Jene Staaten beziehungsweise Zonen, die in Anlehnung an die kraftvolle Energie des Tigers in den 1980er-Jahren mit rasantem Wirtschaftswachstum den Sprung vom Entwicklungsland zum Industriestaat wagten. Später folgten die vier sogenannten Pantherstaaten – Indonesien, Malaysia, Thailand und die Philippinen –, die eine ähnliche Entwicklung anstrebten, deren Aufstreben jedoch durch die Asienkrise 1997 gebremst wurde.

Erste Berechnungen, wonach gerade Südostasien von den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China profitieren könnte, gibt es bereits. Sie kommen unter anderem von der Weltbank und geben einen Eindruck von der Größenordnung der Summen, die durch den Zoll-Streit weltweit neu verteilt werden könnten. Ein Überblick über die wichtigsten Staaten und Zonen in Ostasien:

Vietnam: Eine Berechnung der Weltbank zeigt, dass vor allem Vietnam mit seinen mehr als 95 Millionen Einwohnen vom Zoll-Streit profitieren könnte. Mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von fast sieben Prozent im Jahr 2018 ist das Land einer der dynamischsten Märkte der Welt. Laut Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim bietet Vietnam im Zuge des Aufholprozesses der vergangenen Jahre auch Unternehmen aus der Region viele Chancen. Zudem habe Vietnam das Ziel, mittelfristig Freihandelsabkommen mit 58 Ländern abzuschließen. Mit der EU könnte es noch in diesem Jahr zu einem Abkommen kommen, wodurch sich auch für regionale Unternehmen neue Möglichkeiten bieten würden. Aktuell exportieren laut IHK 42 Unternehmen aus den Landkreisen Osnabrück und Emsland sowie aus der Grafschaft Bentheim nach Vietnam, elf Firmen importieren, immerhin zwei Unternehmen haben dort eine Niederlassung, drei eine Produktionsstätte. Ähnlich sieht die Lage mit Blick auf Niedersachsen aus. Unternehmen schickten laut Landesamt für Statistik 2018 Waren im Wert von rund 209 Millionen Euro nach Vietnam – das sind zwei Prozent an den Gesamtausfuhren und Platz 50 im Ländervergleich. Der Wert der nach Niedersachsen eingeführten Waren belief sich auf 690 Millionen Euro – 0,8 Prozent der gesamten Einfuhrmenge.

Philippinen: Auch die Philippinen könnten laut Berechnung der Weltbank zu den Profiteuren umgelenkter Handelsströme gehören: Demnach könnten sie ihre Wirtschaftsleistung auf diese Weise um bis zu 4,1 Prozent steigern. Laut Observatory of Economic Complexity (OEC) ist neben China (20 Milliarden US-Dollar) Deutschland (5,3 Milliarden US-Dollar) eines der größten Exportziele.

Singapur: Erst im Februar hat das Europäische Parlament seine Zustimmung für das ausgehandelte Handelsabkommen der EU mit Singapur gegeben. Es ist das erste bilaterale Abkommen der EU mit einem südostasiatischen Land. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bezeichnete es als einen wichtigen Baustein „beim Aufbau engerer Verbindungen zwischen Europa und einer der dynamischsten Regionen der Welt“. Niedersächsische Unternehmen exportierten laut Statistikern im vergangenen Jahr Waren im Wert von 313 Millionen Euro nach Singapur – ein Anteil von 0,4 Prozent an den Gesamtausfuhren. Europaweit haben mehr als 10000 Unternehmen eine Niederlassung in dem Stadtstaat und nutzen das Land als Drehscheibe, um die gesamte Pazifikregion zu bedienen.

Thailand: Vor allem touristisch macht Thailand von sich reden – allerdings ist das Land auch einer der wichtigsten Standorte für die Automobilproduktion in Asien. Fast alle weltweit führenden Automobilhersteller, Monteure und Komponentenhersteller sind in dem Land präsent – und es gibt ehrgeizige Ziele: Bis 2020 will Thailand mehr als 3,5 Millionen Fahrzeuge produzieren. Betriebe aus Niedersachsen exportierten im vergangenen Jahr Waren im Wert von 233 Millionen Euro in das Land – ein Anteil von 0,3 Prozent an den Gesamtausfuhren. Der Wert der Einfuhren belief sich 2018 auf 361 Millionen Euro – 0,4 Prozent der Gesamteinfuhren.

Indonesien: Nach China ist Indonesien das bevölkerungsreichste Land und verfügt über Rohstoffe – von Ölreserven über Bauxit bis hin zu Holz und Palmöl. Der Wert der aus Indonesien nach Niedersachsen importierten Waren belief sich im vergangenen Jahr auf 276 Millionen Euro – ein Anteil von 0,3 Prozent an den Gesamteinfuhren.

Malaysia: Der aus zwei getrennten Landesteilen bestehende Staat gilt ökonomisch und politisch als einer der stabilsten in Südostasien. Für Unternehmen in Niedersachsen gehört das Land zu einem der wichtigere Handelspartner. Der Wert der aus Niedersachsen nach Malaysia exportierten Waren belief sich 2018 auf 269 Millionen Euro – ein Anteil von 0,3 Prozent an den Gesamtausfuhren. Importe hatten im Gegenzug einen Wert von 470 Millionen Euro – ein Anteil von 0,5 Prozent der Gesamteinfuhren.

Südkorea: Das Freihandelsabkommen zwischen Südkorea und der Europäischen Union hat Importe und Exporte florieren lassen. Das gilt auch für die 109 Firmen im Bezirk der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, die Handelsbeziehungen mit dem Land auf der Koreanischen Halbinsel unterhalten.

„Das Abkommen zeigt, was ein freier Handel bewirken kann“, ist Tilman Brunner, Außenhandelsexperte der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN), überzeugt. Die Zahlen geben ihm recht. 2010 lag der Wert aus Niedersachsen exportierter Waren noch bei gut 500 Millionen Euro, im vergangenen Jahr lag der Wert mit 1,1 Milliarden wurden mehr als doppelt so hoch. Der Wert der Importe belief sich im vergangenen Jahr auf rund 752,9 Millionen Euro. Nach koreanischen Angaben sind im Land etwa 500 deutsche Unternehmen oder Firmen mit Kapitalbeteiligung aus Deutschland vertreten und beschäftigen rund 100000 koreanische Arbeitnehmer.

Taiwan: Anfang des Jahres hat Taiwan ein Programm aufgelegt, um lokale Auslandsinvestoren wieder zurück ins Land zu holen – für einige Beobachter mit größerem Erfolg, als zu erwarten war. Für einige Unternehmer scheint die Rückkehr in den Heimatmarkt ein „Plan B“ für Investitionen angesichts des sich verschärfenden Handelskonflikts zwischen den USA und China zu sein. Niedersächsische Firmen haben im vergangenen Jahr Waren im Wert von 436 Millionen Euro nach Taiwan exportiert – ein Anteil von 0,5 Prozent an den Gesamtausfuhren. Der Wert der Einfuhren nach Niedersachsen betrug im Gegenzug rund 423 Millionen Euro – ein Anteil von 0,5 Prozent an den Gesamteinfuhren.

Hongkong: Die chinesische Sonderverwaltungszone zählt zu den am weitesten entwickelten und reichsten Volkswirtschaften weltweit – auch wenn der Reichtum ungleich verteilt ist. Hongkong ist stark vom Handel geprägt zu zählt zu den Finanzzentren und ist eine der wichtigsten Tourismusdestinationen Asiens. Auch im Handelsstreit zwischen China und den USA könnte die Sonderverwaltungszone eine Möglichkeit sein, um Chinas Zölle zu umgehen, wenn Logistikzentren für Konsumgüter vom chinesischen Festland in die Sonderverwaltungszone Hongkong verlegt werden, sodass für Produkte, die aus den USA kommen, keine Strafzölle fällig werden. Niedersächsische Unternehmen exportierten laut Landesamt für Statistik im vergangenen Jahr Waren im Wert von 307 Millionen Euro nach Hongkong – ein Anteil von 0,4 Prozent an den Gesamtausfuhren.