Klimawandel und Landwirtschaft: Der Bauer als ewiges Opfer

Osnabrück. Die Landwirtschaft steht angesichts der Klimaveränderungen vor elementaren Herausforderungen. Doch statt Verbündete zu suchen, werden neue Fronten aufgemacht. Typisch. Ein Kommentar.

Die Landwirtschaft steht angesichts der Klimaveränderungen vor elementaren Herausforderungen. Nicht nur leiden die Bauern unter den zunehmenden Wetterextremen: Im einen Jahr säuft die Ernte auf dem Feld angesichts anhaltender Regenfälle ab, im nächsten verdorrt sie, weil kein Tropfen Regen fällt. Nein, die Branche ist auch gefragt, ihren eigenen Einfluss auf Klima und Umwelt zu reduzieren. Der ist nach den selbstgesteckten Klimazielen der Bundesregierung nämlich zu hoch.

Was es bei solchen elementaren Herausforderungen bräuchte, wären Verbündete - ganz praktisch, aber auch ideell. Die gäbe es beim Klima-Thema ja zur Genüge: Deutschlandweit demonstrieren Schüler jeden Freitag gegen die vermeintliche Ignoranz der Erwachsenen beim Klimawandel. In Berlin führt kein Weg vorbei an den Grünen, die den Klimawandel politisch am besten zu instrumentalisieren wissen. Und in Nordrhein-Westfalen spricht sich ein breites Bündnis für ein Ende des Tagebaus aus und damit gegen einen Feind der Landwirtschaft: den Flächenfraß.

Die Möhren als Sinnbild

Aber was passierte am Rande der Demo „Ende Gelände“? Einige Aktivisten liefen durch Felder und zerstörten dabei die eine oder andere Möhre. Ja, schön ist das nicht. Und auch die Kommentare, die dazu in sozialen Netzwerken hinterlassen wurden, strotzten teils vor Blödheit.

Aber der Aufschrei innerhalb der Landwirtschaft, die das Ereignis zum Sinnbild der Missachtung eines ganzen Berufsstandes stilisierte, war dann doch überzogen. Einmal mehr der Bauer aus Opfer. Als wenn dies Naturgesetz sei.

Was bleibt nach der Empörung und den gegenseitigen Beschimpfungen? Verhärtete Fronten, wo es doch eigentlich sehr wohl Gemeinsamkeiten gegeben hätte. Oder eben auch ein Sinnbild dafür, dass die Landwirtschaft es nicht versteht, für die eigene Sache zu werben.