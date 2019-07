Vorwerk riskiert den nächsten Imageschaden

Osnabrück. Wegen gesunkener Nachfrage schließt Vorwerk seine Thermomix-Fertigung in Wuppertal. 200 Vollzeitstellen sollen abgebaut werden. Dafür soll eine neue Fabrik in China entstehen. Dort sieht das Unternehmen neue Wachstumschancen. Ob die Rechnung aufgeht ist fraglich. Ein Kommentar.

Ob Staubsauger oder Küchengerät – Produkte von Vorwerk genießen den Ruf sehr guter Qualität. Die Kunden sind bereit, hohe Preise für die Geräte des deutschen Herstellers zu zahlen. Doch mit der Entscheidung, die Produktion des Bestsellers Thermomix nach China zu verlagern, riskiert das Unternehmen einen Imageschaden.

Es ist nicht der erste: Vor wenigen Monaten erst hatte das Unternehmen seine Kunden vor den Kopf gestoßen, als es unerwartet ein neues Thermomix-Modell auf den Markt brachte. Wer sich kurz zuvor den Vorgänger gekauft hatte im Glauben, auch in nächster Zeit die aktuellste Version in der Küche stehen zu haben, guckte in die Röhre.

Zudem hat Vorwerk bei der Hightech-Küchenmaschine ebenso wie zuvor beim Staubsauger Kobold die Exklusivität eingebüßt. Es gibt inzwischen viele Nachahmer auf dem Markt, auch beim Discounter – allesamt günstiger.

Kein Wunder also, dass der Markt in Europa inzwischen gesättigt scheint. Und verständlich, dass das Wuppertaler Familienunternehmen unternehmerisch nach einer Alternative sucht. Die scheint in Asien zu liegen – sowohl was den Absatzmarkt anbelangt als auch die Produktion. Ein Risiko aber bleibt es, mit einem Thermomix „made in China“ die hohen Erwartungen der europäischen Kunden erfüllen zu wollen.