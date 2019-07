Bramsche. Die Firma Aqua Light aus Bramsche verdient ihr Geld als Großhändler von Aquariumtechnik. Doch hinter dem Unternehmen steckt noch viel mehr. Mit ihren Eigenkreationen im technischen und biologischen Bereich erweist sich die Firma als äußerst innovativ.

Bescheidenheit gehört zum Stil des Hauses: „Wir sind ein Aquaristik-Großhandel mit mittlerweile über 30 Jahren Erfahrung in der Aquaristik, Terraristik und im Teichgewerbe." So heißt es auf der Homepage des Bramscher Unternehmens Aqua Light. Weder sein Geschäftsführer und Inhaber, Klaus-Jürgen Feige, noch dessen Bruder und Geschäftspartner Helgo Feige sind Menschen, die dick auftragen.

Allerdings ist das mit dem Großhandel bestenfalls die Hälfte der Wahrheit. Denn das Unternehmen mit 14 Mitarbeitern ist auch eine Ideenschmiede mit ganz erstaunlichen Eigenentwicklungen. Der 62-jährige Klaus-Jürgen Feige ist gelernter Fernmeldetechniker, sein 55 Jahre alter Bruder Diplombiologe. Die Eigenkreationen liegen denn auch im technischen und biologischen Bereich.

„Als Erste in der Branche haben wir spezielle HQI- Leuchten für die Aquaristik eingesetzt“, sagt Helgo Feige: „Diese Metalldampflampen hatten eine deutlich höhere Lichtintensität." Eine der jüngsten Eigenkonzeptionen sind Unterwasserleuchten. „Mit diesen Lichtleitern gelingt es uns auf der einen Seite, mehr Licht in tiefere Wasserschichten zu bringen“, erklärt der Biologe: „Außerdem sparen diese Leuchten sehr viel Energie, denn etwa 40 Prozent des Lichts von Lichtquellen über der Wasseroberfläche geht durch Reflexion verloren."

Bakterien aus dem hauseigenen Labor

Feige nennt auch Beispiele für biologische Eigenentwicklungen: Aqua Light bietet seinen Kunden besondere Spurenelemente für aquatische Lebewesen wie Korallen. Die Bramscher vertreiben Bakterien zur Schadstoffreduktion in belastetem Wasser, die im hauseigenen mikrobiologischen Labor hergestellt werden. „Eine wichtige Rolle spielt die biologische Schädlingsbekämpfung. Speziell für Kois haben wir beispielsweise ein Produkt auf Basis von Knoblauch entwickelt“, sagt Helgo Feige.

André Schulte-Südhoff kennt Aqua Light aus einer Kooperation zu Fragen der Luftreinigung. Gemeinsam mit seinem Bruder Heiko ist er Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma Schuko aus Bad Laer, die sich auf Absaug-, Oberflächen- und Filtertechnik spezialisiert hat. Schulte-Südhoff zeigt sich beeindruckt von der Innovationskraft des Partners: „Helgo Feige gelingt es, die Biologie an Stelle eines technischen Prozesses arbeiten zu lassen. Er entwickelt unkonventionelle aber hochwirksame Lösungen für zentrale Umweltprobleme.“ Parallel dazu sei das Unternehmen in der Aquaristik bestens sortiert und teile sein Know-how mit seinen Kunden, so Schulte-Südhoff.

Aus Schadstoffen wird Dünger

Eines der ambitioniertesten Projekte von Helgo Feige ist der "Symbiofilter". In einem Kaskadensystem transparenter Becken setzt er Wasserlinsen und Algen ein, um Abluft und verschmutztes Wasser biologisch zu reinigen. In der Anlage werden Schadstoffe zu Biomasse verarbeitet, die sich anschließend beispielsweise als Tierfutter oder Dünger verwenden lässt. Der Symbiofilter wurde mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreises Forschung 2018 ausgezeichnet. „Ich hoffe, dass es uns in Zukunft gelingt, mit solchen Großapplikationen auch Geld zu verdienen“, sagt Feige: „Wir bieten Lösungen, die sehr attraktiv für Kommunen und Gemeinden sind, in diesem Bereich wollen wir neue Kunden gewinnen."

Die wirtschaftliche Basis des Familienunternehmens ist aktuell noch der Aquaristik-Großhandel, der jährlich Umsätze in Höhe von mehr als einer Million Euro verzeichnet. Die meisten Kunden kommen aus Deutschland, geliefert wird zum Beispiel aber auch nach Österreich, in die Schweiz, nach Frankreich, Spanien, Polen und Russland. Zum Kreis der Großkunden mit besonderen Ansprüchen zählt das Meereszentrum Fehmarn. Auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern sind dort Haie und tropische Korallengärten zu sehen. Aqua Light lieferte Unterwasserleuchten.