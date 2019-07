Berlin. Handelskriege und schwächelnde Weltkonjunktur lassen die deutschen Export-Erwartungen einbrechen. Der DIHK schraubte seine Prognose am Dienstag auf ein Mini-Wachstum von einem Prozent herunter. Und es könnte noch schlimmer kommen, denn US-Präsident Donald Trump droht Europa mit neuen milliardenschweren Strafzöllen.

Schon vor der neuen Hiobsbotschaft aus Washington herrschte beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag düstere Stimmung. Statt von einem Export-Plus von 2,5 Prozent wie noch im Herbst erwartet der DIHK jetzt nur noch ein Prozent mehr deutsche Ausfuhren in diesem Jahr. "Das ist ein Schlag ins Kontor", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier bei der Vorstellung einer Umfrage unter deutschen Firmen im Ausland.



Brexit, der USA-China-Konflikt, die Umwälzungen auf dem Automarkt oder Italiens Abkehr von einer soliden Wirtschaftspolitik, das alles irritiert die Exportnation Deutschland. "Verunsicherung" sei das Schlagwort des Jahres für die Unternehmer, klagte Treier. "Und ich weiß nicht, woher der Optimismus für 2020 kommt."

Nur noch 24 Prozent der weltweit aktiven deutschen Firmen rechnen mit einer Verbesserung der Konjunktur vor Ort - dagegen erwarten 27 Prozent eine Verschlechterung. Der sogenannte Erwartungssaldo aus Besser- und Schlechter-Bewertungen erreichte erstmals seit Beginn der DIHK-Befragung vor fünf Jahren einen negativen Wert. Vor einem Jahr lag dieser Saldo noch bei plus 30 Punkten.

"Da wird ganz stark in Moll gemalt"

Was da aufzieht, könnte also mehr sein als eine saisonale Abkühlung. Im vergangenen Jahr waren die deutschen Exporte das fünfte Jahr in Folge auf einen Rekordwert gestiegen. Das Wachstumstempo aber hatte sich bereits deutlich verlangsamt.

Größtes Sorgenkind ist die Autoindustrie - Deutschlands bedeutendste Branche. Mit Blick auf den enorm wichtigen Absatzmarkt China "wird da ganz stark in Moll gemalt", sagte Treier. 51 Prozent der dort engagierten Unternehmen hätten ihre Investitionspläne reduziert.

Dass Trump am Wochenende auf dem G20-Gipfel in Osaka im Zollkrieg mit China abgerüstet hatte, beruhigte die Lage nur für kurze Zeit. Schon am Montagabend goss er neues Öl ins Feuer, indem er erneut Europa ins Visier nahm. Weil die Europäer den Flugzeugbauer Airbus aus US-Sicht illegal subventionieren, will sie Trump mit neuen Zöllen strafen. Für etliche europäische Exporte - von Lebensmitteln wie Oliven, Fleisch und Käse über Whisky bis hin zu Gusseisenrohren - könnten die Einfuhrschranken erhöht werden.

Das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer hatte am Montagabend in Washington eine Liste mit EU-Gütern im Wert von rund 4 Milliarden Dollar (3,5 Milliarden Euro) veröffentlicht, auf die Vergeltungszölle für illegale Staatshilfen beim Flugzeugbau verhängt werden könnten. Diese Zölle kämen zu einer bereits veröffentlichten Liste mit EU-Produkten im Wert von 21 Milliarden Dollar hinzu, hieß es in der Mitteilung des Handelsbeauftragten. Und Trumps Drohung, auch auf Autoimporte Zölle zu erheben, schwebt weiter wie ein Damoklesschwert über Deutschlands und Europas Wirtschaft.