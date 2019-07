Herford. Die deutsche Möbelindustrie will der stagnierenden Inlandsnachfrage mit einem wachsenden Auslandsgeschäft begegnen. Dabei setzt die Branche auf zwei große Länder, die derzeit miteinander im Clinch liegen: China und die USA.

"Die Wachstumschancen in einem Schwellenland wie China sind grandios und wir würden viel verpassen, wenn wir nicht versuchen würden, unsere Position dort zu stärken", sagte Lucas Heumann am Dienstag in Herford. Der Hauptgeschäftsführer der Verbände der Holz- und Möbelindustrie NRW untermauerte seinen Optimismus mit einem Vergleich: Nach China verkaufe die Branche ein Achtel der Küchen, die nach Belgien gingen. Im Reich der Mitte leben allerdings mehr als hundert Mal so viele Menschen. "Da kann man bemessen, welche unglaublichen Wachstumsperspektiven es dort langfristig gibt."

Mit seiner Zuversicht liegt er auf einer Linie mit Jan Kurth, dem Geschäftsführer des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie (VDM). Grundsätzlich sei das Auslandsgeschäft der deutschen Möbelhersteller lange Zeit besser gelaufen als das Geschäft auf dem Heimatmarkt. Allerdings hätten auch die Exporte im ersten Quartal 2019 stagniert, nicht zuletzt wegen Schwierigkeiten auf europäischen Märkten wie Frankreich. Dennoch hofft Kurth auf weiteres Wachstum im Ausland.

Ein Drittel der Produktion geht ins Ausland

Über die vergangenen Jahre hat das Auslandsgeschäft für die Branche stark an Bedeutung gewonnen. In den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres gingen 32,6 Prozent der in Deutschland produzierten Möbel direkt ins Ausland. Höher lag die Exportquote nach VDM-Angaben noch nie. „Nach intensiver Diskussion mit den Unternehmen fokussieren wir uns auf bestimmte Zielmärkte, die wir in Zukunft konkreter angehen wollen", sagte Kurth. Neben China nannte er auch Skandinavien und Russland.

Vor allem aber richtet sich Kurths Blick nach Westen: auf die USA. Der VDM sei gerade damit beschäftigt, eine Marktpotenzialanalyse zu erstellen und für die Mitgliedsunternehmen wesentliche Fragen zu klären. Derzeit seien die Vereinigten Staaten der zehntgrößte Markt für die deutschen Hersteller, aber gerade in den Metropolen gebe es noch viel Potenzial, ist Kurth überzeugt. "Da glauben wir schon, dass wir die Marktanteile deutlich steigern können." Gleiches gelte für China, wo man stark wachse, aber auf niedrigem Niveau.

Heumann ergänzte, in China gehe es aktuell darum, Maßstandards zu definieren. "Sind das Standards aus Europa oder aus den USA. Wenn sich das amerikanische System durchsetzt, haben US-Firmen zwingend bessere Chancen", sagte der Hauptgeschäftsführer.

Heumann geht nach 23 Jahren

Seit 1996 führt Heumann die Verbände der Holz- und Möbelindustrie NRW (VHK). Doch zum 31. Januar kommenden Jahres wird sich mit 66 Jahren in den Ruhestand verabschieden. Das Ende der Ära Heumann nimmt die Branche zum Anlass, ihre Verbandsstruktur neu aufzustellen und zu verschlanken. Dafür wollen der VDM mit Sitz in Bad Honnef bei Bonn und der VHK enger zusammenrücken.

Anzeige Anzeige





Über die beiden Verbände VHK und VDM wird künftig eine gemeinsame Führungsebene gezogen. Außerdem soll es ab dem kommenden Jahr zwei gleichberechtigte Geschäftsstellen des VDM in Bad Honnef und Herford geben, wie Kurth erläuterte. Die Mitarbeiter der Verbände an den beiden Standorten sollen enger zusammenarbeiten, um Doppelarbeiten zu vermeiden.

Im VHK haben sich mehrere Verbände zusammengeschlossen, von denen die meisten eine Doppelspitze erhalten aus Kurth und Klemens Brand, der bisher die juristische Abteilung des VHK leitete. Beim Küchenmöbelverband und beim Wohnmöbelverband übernimmt Kurth die alleinige Geschäftsführung. Heumann betonte, er gehe "mit viel Optimismus in den Ruhestand, weil ich das, was ich in 23 Jahren aufgebaut habe, in gute Hände übergebe".