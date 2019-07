Die Deutsche Bank braucht eine Schrumpfkur

Osnabrück. Gelingt der Deutschen Bank jetzt endlich der Befreiungsschlag, den sie ihren frustrierten Aktionären schon so lange versprochen hat? Abwarten. Die Kürzungspläne von Christian Sewing könnten bis zu 20.000 Mitarbeiter den Job kosten – Deutschlands größtes Bankhaus stünde damit vor einem Stellenabbau sondergleichen.

So bitter das für die betroffenen Mitarbeiter ist: Das Institut hat die Schrumpfkur dringend nötig, wenn es wieder profitabel werden will. Es liegt nahe, dabei vor allem das verlustreiche Investmentbanking zu trimmen, um einen weiteren Abstieg der Bank zu verhindern.



Wichtiger als der Stellenabbau ist aber das, was danach kommt. Die Belegschaft zu verkleinern kann schließlich nur ein Zwischenschritt sein. Sewing braucht frische Ideen, wie die Deutsche Bank in Zukunft Geld verdienen soll. Und die bleibt der Konzernchef bisher schuldig.

Die Deutsche Bank hat das Pech, ihren Umbau in einem Umfeld vorantreiben zu müssen, dass für Finanzinstitute ohnehin nicht einfach ist – und sogar noch schwieriger werden könnte. Die Europäische Zentralbank könnte die Zinsen noch weiter senken, was deutliche Spuren in den Bankbilanzen hinterlassen würde.

Sewing darf keine Zeit mehr vergeuden, wenn er sein Institut auf Kurs bringen will. Viele Chancen geben ihm die Anleger nicht mehr.