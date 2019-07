Osnabrück/Ladbergen. Das Logistikunternehmen Nosta aus Osnabrück hat zwei neue Standorte eingerichtet. Die Hamburger Tochtergesellschaft Nosta Sea & Air ist seit Neuestem auch am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) und in Dortmund präsent, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Demzufolge bezogen die Mitarbeiter von Nosta am selben Tag ihr neues Büro am FMO im Airportcenter in unmittelbarer Nachbarschaft zum Flughafen. Damit befindet sich der neue Standort nur wenige Kilometer entfernt vom zentralen Verwaltungsstandort der Nosta Gruppe in Ladbergen. Auch zum Hauptsitz des Unternehmens in Osnabrück ist es nicht weit. Somit könnten nun "alle logistischen Dienstleistungen in der Heimatregion des Logistikers angeboten werden", hieß es. (Hier weiterlesen: Das verbirgt sich hinter der Firma Nosta)

Nach der Gründung einer Tochtergesellschaft in Chicago und dem Ausbau des Standortes in Rotterdam im vergangenen Jahr stelle die Erweiterung des nationalen Netzwerks nun einen weiteren wichtigen Wachstumsschritt dar, teilte Nosta mit. Ebenso wie am zweiten neuen Standort in Dortmund werde man den Kunden am FMO neben den Produkten Luft- und Seefracht "umfangreiche Dienstleistungen im Bereich Zollwesen, Order Management und Projektladung anbieten".

"Mit dem Fokus auf die direkte Kundennähe stellt sich die Nosta Sea & Air bewusst gegen den derzeitigen Trend der Zentralisierung in der Logistikbranche", sagte der Geschäftsführer der Nosta-Tochter, Peter Mundt, laut Mitteilung. Auf diese Weise könne man den Kunden eine optimale Laufzeit und Lieferkette garantieren.