Eine 70-Cent und eine 10-Cent Briefmarke auf einem Briefumschlag. Das Versenden eines Standardbriefs im Inland kostet von Juli an 80 Cent. Foto: Fabian Sommer

Bonn. Wer in Deutschland einen Brief verschickt, muss künftig mehr Geld bezahlen. Vom 1. Juli an kostet ein Standardbrief 80 Cent beim Versand in Deutschland und damit 10 Cent mehr als bisher.