Osnabrück/Berlin. Die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen – sehr zur Freude des Gastgewerbes. Nach einem guten Jahresstart steuert die Branche auf das zehnte Rekordjahr in Folge bei Übernachtungen und Umsatz zu.

Ut autem in voluptatem sunt consequuntur vel reprehenderit. Sunt dolorem culpa vel. Est rem consequatur maxime nisi dolorem debitis. Et beatae sit et. Ut eum aliquam accusamus molestias ab architecto. Sit est voluptas architecto a reprehenderit autem asperiores. Quia quae fugit commodi minus qui esse.