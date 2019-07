Osnabrück. Mit der Diskussion um Grundrente und Mindestlohn stehen die 450-Euro-Jobs wieder im Fokus. "Die 7,9 Millionen geringfügig Beschäftigten machen inzwischen einen erheblichen Anteil an allen Arbeitskräften aus. 2018 waren es knapp ein Viertel", kritisiert Gabriele Hiller-Ohm (SPD), Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und zuständige Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion, gegenüber unserer Redaktion. Die Arbeitgeber im Gebäudereinigerhandwerk fordern eine Abschaffung der Minijobs, zumindest aber eine Reform.

