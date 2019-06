Die Deutsche Bank droht mit ihrer Tochter DB USA erneut beim Stresstest durchzufallen. Foto: Andreas Arnold

New York. Den ersten Teil des US-Stresstests hat die Deutsche Bank bestanden, doch in der zweiten Runde könnte es knifflig werden. Sollte die US-Tochter des größten deutschen Geldhauses erneut durchfallen, würde das Vertrauen in den ohnehin schwächelnden Konzern weiter leiden.