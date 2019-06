Bissendorf. Bei Commonplace Robotics aus Bissendorf wird Science Fiction greifbar. Die Firma hat sich auf Roboterarme für die industrielle Fertigung spezialisiert. Abnehmer sind zumeist mittelständische Betriebe. Doch der Chef träumt von Servicerobotern, die auch Endverbrauchern zur Hand gehen.

Aus allen Richtungen surrt es mechanisch. Auf einem Tisch schwenkt ein einsamer weißer Arm hin und her, seine Finger greifen ins Nichts und lösen sich wieder, immer und immer wieder, aber da ist nichts zu fassen. Weiter hinten folgt ein anderer Greifer einem unsichtbaren Koordinatensystem, vom Rand einer Arbeitsfläche in die Mitte und wieder zurück. Auch er greift unbeirrt ins Leere, seit zwei Wochen schon und noch zwei weitere. „Ein Testlauf“, erläutert Christian Meyer, doch was der Greifer eines Tages greifen soll, das darf er nicht verraten: Sein Auftraggeber will das Betriebsgeheimnis gewahrt wissen.

Meyer ist Gründer und Geschäftsführer von Commonplace Robotics, einer kleinen GmbH aus Bissendorf. Im dortigen Innovationsforum hat die Firma eine Halle gemietet, in der Science-Fiction greifbar wird – und um sich greift. Denn Commonplace Robotics hat sich auf Roboterarme spezialisiert: Was an den Fließbändern der Automobilindustrie in groß im Einsatz ist, baut Meyers Team im Kleinen.

Pappkartons statt Plüschtiere

Wofür das gut ist, demonstriert der Informatiker an einem Kasten aus Plexiglas, der auf den ersten Blick aussieht wie ein Greifautomat an der Autobahnraststätte. Aber statt Plüschtieren liegen kleine Pappkartons in seinem Inneren, und Meyer muss auch keine Münze einwerfen. Stattdessen nimmt er Maus und Tatstatur zur Hand und wählt am Bildschirm den passenden Befehl aus einer Kolonne komplizierter Kodes.

Umgehend ruckelt der Greifarm sich in Position und langt in die Kartons. Ein Saugnapf hebt den obersten an und legt ihn behutsam an den Rand, dann wird die nächste Box anvisiert. „Eine 3-D-Kamera erfasst die Kartons, dann berechnet der Computer, welchen der Greifarm am besten erreicht“, erläutert Meyer. Der „Griff in die Kiste“ sei in der Industrie eine häufige Anwendung: Teile würden in einer Box gesammelt, für den nächsten Prozessschritt müssten sie dann wieder voneinander getrennt werden.

Die Roboterzelle erledigt das automatisch – wenngleich der für Messen entwickelte Dummy nach jeweils drei Pappkartons wieder von vorne beginnen muss, weil ein kleiner Schieber die säuberlich aussortierten Boxen kompromisslos zurück in die Kiste schubst. Wie vieles hier ist auch der „Griff in die Kiste“ eine ständige Wiederholung, zumindest bis Meyer den Vorführmodus beendet.

Mehr Platz in Bissendorf

Meyer, promovierter Ingenieur, studierte Mathematik und Informatik und arbeitete mehrere Jahre bei der Fraunhofer Gesellschaft in Stuttgart. Dann zog es den Georgsmarienhütter zurück in die Heimat: zunächst nach Wellingholzhausen, wo Commonplace Robotics 2011 seinen Anfang nahm; vor anderthalb Jahren wechselten Meyer und sein mittlerweile sechsköpfiges Team dann nach Bissendorf. Dort bot sich mehr Platz, und die Gemeinde im Landkreis Osnabrück liegt noch näher an Meyers Heimatstadt.

Angefangen hat Commonplace Robotics mit der Entwicklung von Robotern für die Ausbildung. Zielgruppe sind Meyer zufolge Fachhochschulen und Berufskollegs, aber auch Unternehmen, die ihre Mitarbeiter innerbetrieblich weiterbilden wollten. „Die Menschen, die später in der Automobilindustrie die Schweißroboter programmieren, können an unseren Robotern lernen“, erklärt der Geschäftsführer.





Nächste Produktgruppe im Portfolio wurden Roboterarme für die einfache industrielle Fertigung – wie beispielsweise der Greifroboter, der die kleinen Kästen voneinander trennt. Insgesamt 300 Roboter und Steuerungen will Meyer in diesem Jahr fertigen und vertreiben. Abnehmer seien zumeist mittelständische herstellende Betriebe, die mit überschaubaren Kosten kalkulieren wollten, sagt Meyer. Sie setzten die Greifarme zum Beispiel zur Qualitätssicherung ein: Der Roboter nimmt ein Teil, legt es in einen Sensor und sortiert es bei etwaigen Mängeln automatisch aus. Auch bei einfachen Arbeiten wie dem Bekleben oder Bedrucken von Verpackungen kämen die Arme zum Einsatz, sagt der Firmenchef. Die „nackten“ Greifarme bezieht die Firma vom Kölner Hersteller Igus, die Werkzeuge und die Steuerungsoftware entwickelt Commonplace Robotics selbst.

"Unser Ziel ist Wachstum"

Meyers Zukunftsvision aber sind Serviceroboter – „also beispielsweise der Staubsaugerroboter, der den Teddy, der ihm im Weg liegt, ins Regal räumt“, sagt er. Derlei Ideen gebe es seit den 1960ern, die Technologie allerdings noch nicht – und daran feilt das Bissendorfer Unternehmen. Allerdings, schränkt Meyer ein, werde Commonplace Robotics diese Roboter nicht direkt an die Kunden vertreiben, sondern „versuchen, Interesse bei einem der Großen zu wecken“. Aus diesen Worten spricht Ehrgeiz, und Meyer selbst gibt die Devise aus: „Unser Ziel ist Wachstum.“ Auch deshalb ist in der 500-Quadratmeter-Halle, in der ein geschäftiges, aber konzentriertes Treiben herrscht, noch Platz zur Weiterentwicklung.

Um für den Mittelstand attraktiv zu sein, müsse das Unternehmen günstiger sein als die Mitbewerber, sagt Meyer. Das erreiche man durch zwei Ansätze: „Zum einen setzen wir auf Massenmarkttechnologie, das heißt, wir beziehen unsere Teile als Spritzguss“, erläutert der Geschäftsführer. Die Schablonen für die erforderlichen Komponenten habe die Firma selbst erstellt, die Produktion dann aber ausgelagert. Vor Ort erfolge dann der Feinschliff in einer Drei-Achs-CNC-Fräse – so werden etwa Lüftungsschlitze oder Schraublöcher hinzugefügt. Das sei günstiger, als beispielsweise Teile aus Aluminium zu fräsen, sagt Meyer.

„Zum anderen streben wir eine hohe Fertigungstiefe an, das heißt, wir wollen möglichst viel selber machen.“ Die Platinen für die Chips fertige Commonplace Robotics beispielsweise selbst – mit einem SMD-Bestückungsautomaten, der selbst kleinste Bauteile automatisiert verlöte, die von Hand gar nicht verarbeitet werden könnten. „Wir sind deshalb relativ breit aufgestellt, was auch nicht immer gut ist“, sagt Meyer, „aber dafür haben wir die Preise in der Hand.“