Rechtsstaat muss bei Ladendieben Biss zeigen

Osnabrück. Der Rechtsstaat hat ein massives Problem, wenn Einzelhändler Ladendiebstähle nicht mehr anzeigen, weil sie den Eindruck haben, dass die Strafverfolger bereits kapituliert haben. So darf es nicht weitergehen.

Der Staat vernachlässigt seine Kernaufgaben, wenn Banden bedenkenlos auf Beutezug gehen können, weil das Risiko einer empfindlichen Strafe so gering ist. Selbst das Bundeskriminalamt geht von einem „eher geringen“ Strafverfolgungsdruck aus. Bund und Länder müssen dem Rechtsstaat dringend mehr Biss geben.

Mit dem zu Jahresbeginn beschlossenen „Pakt für den Rechtsstaat“ ist immerhin ein Anfang gemacht. Der Bund unterstützt die Länder dabei, 2000 neue Richter und Staatsanwälte einzustellen. Auch die Polizei muss personell und materiell angemessen ausgestattet sein. Viele Bundesländer sind auf diesem Weg schon vorangekommen. Wichtig ist dabei, dass die Polizei auch in den Fußgängerzonen Präsenz zeigt.

Um Einzeltätern und professionellen Banden das Handwerk zu legen, muss aber auch an Stellschrauben im Straf- und Strafprozessrecht gedreht werden. Der Handelsverband liegt richtig, wenn er härtere Mindeststrafen für Langfinger fordert. Noch so viele Strafverfolger nützen nichts, wenn sie die Täter am Ende laufen lassen müssen. Das scheint in Berlin aber noch nicht angekommen zu sein.