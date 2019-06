2020 soll im chinesischen Shenyang der vollelektrische BMW iX3 serienmäßig vom Band laufen. Foto: BMW

München. Elektroautos sind in Deutschland noch nicht so richtig in Fahrt gekommen, obwohl die Auswahl davon immer größer wird. Nach Volkswagen will nun BMW seine Palette an elektrifizierten Fahrzeugen stark erweitern.