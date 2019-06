Autobauer in der Klemme

Osnabrück. Die deutschen Autobauer stecken in der Klemme. Eingekeilt zwischen den CO2-Grenzwerten der EU auf der einen Seite und dem Kaufverhalten der Kunden auf der anderen, sind sie gezwungen, die Grenzen des technisch und wirtschaftlich Machbaren weit zu verschieben. Immerhin haben Industrie und Spitzenpolitik den Ernst der Lage erkannt, wie der Gipfel im Kanzleramt zeigt.

Der Hype der Elektromobilität, er findet bisher ausschließlich in den Medien und in den Werbeprospekten der Hersteller statt. Trotz staatlicher Subventionen wollen die deutschen Kunden nicht so recht anbeißen. Zu teuer, zu unpraktisch erscheint das Elektroauto vielen Verbrauchern.



Es gibt auch gute Gründe, den Ruf der E-Autos als Saubermänner anzuzweifeln. Ihre Produktion verschlingt sehr viel Energie und seltene Rohstoffe, die Altakkus müssen entsorgt werden. Und je nach Strommix fällt ihre CO2-Bilanz sogar schlechter aus als die von Dieselautos. Die EU aber schaut bei den Grenzwerten nur darauf, was beim Fahren „hinten rauskommt“ – und erklärt E-Autos fälschlich zu Nullemissionsfahrzeugen.

Solche Einwände helfen VW, Daimler und BMW aber nicht. Die Hersteller müssen einen Weg finden, E-Autos zu bauen, die sich verkaufen. Und die Politik, die sie in diese Lage gebracht hat, sollte sie dabei unterstützen, etwa beim Aufbau des Ladenetzes.