Osnabrück. In Deutschland gelangt nicht nur zu viel Nitrat in die Umwelt, sondern auch deutlich zu viel Ammoniak. Hauptverursacher ist die Landwirtschaft, besonders die Tierhaltung. Der Ausstoß geht zwar zurück. Zielvorgaben sind aber bislang noch in weiter Ferne. Das zeigen die aktuellsten Daten für das Jahr 2017.

Laut Umweltbundesamt fielen mehr als 673.210 Tonnen Ammoniak an. Das sind etwa 8000 Tonnen weniger als im Jahr davor, haben Berechnungen ergeben. Mit 95 Prozent trägt die Landwirtschaft den weitaus größten Anteil zum Ausstoß bei – aber auch am Rückgang.

Ammoniak gelangt beim Düngen etwa mit Gülle oder Gärresten oder durch die Stallluft in die Umwelt. Zu viel davon ist potenziell schädlich für Ökosysteme. Bodenversauerung oder eine Überversorgung mit Nährstoffen können die Folge sein. Empfindliche Ökosysteme wie Moore oder Gewässer können kippen. Auch auf die Atemluft kann Ammoniak negative Auswirkungen haben.



Der Ausstoß muss sinken

Deswegen hat Deutschland sich im Zuge der sogenannten NEC-Richtlinie auf europäischer Ebene verpflichtet, den Ausstoß deutlich zu reduzieren: Bis 2030 soll 29 Prozent weniger Ammoniak ausgestoßen werden als noch 2005. Das Problem: Der Ausstoß 2017 lag noch gut 188.000 Tonnen über dem angepeilten Grenzwert.

Wird das Ziel nicht erreicht, droht vergleichbarer Ärger wie beim Nitrat: Weil davon zu viel im Grundwasser nachzuweisen ist, hat die EU-Kommission Deutschland verklagt und vor dem Europäischen Gerichtshof gewonnen: Das Grundwasser wurde hierzulande in der Vergangenheit zu schlecht geschützt, befanden die Richter in Luxemburg. Die Bundesregierung hatte zwar vorauseilend die Düngeverordnung nachgeschärft. Aber nach Auffassung der Umwelt-Regelwächter in Brüssel nicht ausreichend genug.



Zweimal musste die Regierung nachliefern. Brüssel prüft, ob die Verschärfungen nun den Anforderungen genügen. Falls nicht, droht ein sogenanntes Zweitverfahren. An dessen Ende können hohe Strafzahlungen stehen.



Programm beschlossen

Ebenfalls in der Prüfung befindet sich das sogenannte nationale Luftreinhalteprogramm. In ihm hat die Bundesregierung aufgeschrieben, wie der Ammoniak-Ausstoß gesenkt werden soll. Vor gut einem Monat hatte sich das Kabinett in Berlin darauf verständigt. Noch ist unklar, ob dieser Plan der EU-Kommission ausreicht.

Schafft Deutschland die Ammoniak-Ziele nicht termingerecht, droht ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren, heißt es aus dem Bundesumweltministerium. Ministerin Svenja Schulze (SPD) spricht von einem „erheblichen Problem für Umwelt und Gesundheit“. Die Ursachen lägen ähnlich wie beim Nitrat bei einer Überdüngung und einer intensiven Tierhaltung. „Ich setze mich daher für weniger Massentierhaltung ein“, teilte Schulze auf Anfrage unserer Redaktion mit. Sie verwies auf die Förderung ökologisch wirtschaftender Betriebe.

Im Luftreinhalteprogramm der Bundesregierung heißt es, Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft seien „zwingend notwendig“, um die Ammoniak-Vorgaben zu erreichen. Dabei geht es darum, wie Dünger ausgebracht oder Gülle gelagert wird. Zum Teil sind diese deckungsgleich mit den neuen Vorgaben gegen den Nitrat-Überschuss.



Bauernverband ist optimistisch

Darauf verweist auch Bernhard Krüsken, Generalsekretär beim Bauernverband. Er erwartet in den kommenden Jahren eine „deutliche Ammoniakreduzierung“, wenn Düngeverordnung und das Maßnahmenpaket aus dem Luftreinhalteprogramm greifen. Der Verbandsvertreter betont aber auch: „Wichtig ist, dass die Maßnahmenumsetzung die Agrarstruktur berücksichtigt und den Strukturwandel nicht noch weiter verschärft.“

Gero Hocker, agrarpolitischer Sprecher, geht indes hart mit den Zielen der Bundesregierung ins Gericht: Es gehe Schwarz-rot nicht darum, den Bauern zu helfen, sondern lediglich die NEC-Richtlinie einzuhalten. "Längst scheint die Bundesregierung den Abbau der Tierbestände als einzige Lösungsoption für sich erkannt zu haben", sagt Hocker.



Laut Umweltbundesamt hat der Großteil der Emissionen seinen Ursprung in der Rinderhaltung mit 50 Prozent. 20 Prozent entstehen in der Schweinehaltung, 9 in der Geflügelhaltung. Weitere 15 Prozent rechnet das Amt dem Ausbringen von Mineraldünger zu.