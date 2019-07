Osnabrück. Seit elf Jahren mischt der US-Marktplatz Airbnb das Reisegeschäft auf und hat sich als Plattform zur Unterkunftssuche etabliert. Der Boom hat jedoch auch negative Auswirkungen: Immer mehr ehemals privat genutzte Wohnungen werden umgewidmet. Das bringt die Städte und Gemeinden auf den Plan.

Früher nannte man es „Couch-surfing“: Privatpersonen haben Fremden für eine bestimmte Zeit ihr Sofa oder Gästezimmer zur Verfügung gestellt und sich als Gastgeber präsentiert - und so einen authentischen Städtetrip ermöglicht. Gerade für junge Leute war das eine entspannte und günstige Alternative zur Hotelbuchung im Reisebüro. Aus diesem Ansatz, privaten Wohnraum zu teilen, hat der US-Marktplatz Airbnb in den vergangenen elf Jahre ein weltweites Milliardengeschäft aufgebaut. 2018 hatte das Unternehmen erstmals in einem Quartal die Milliarde-Dollar-Umsatzmarke durchbrochen, seit zwei Jahren schreibt Airbnb schwarze Zahlen.

Allein in Deutschland ist die Zahl der Unterkünfte, die über die Plattform angeboten werden, von etwa 26.000 im Jahr 2014 in vier Jahren auf 150.000 gestiegen.

Spitzenreiter mit den meisten Inseraten war im vergangenen Jahr die Bundeshauptstadt Berlin (17.299), gefolgt von Köln (6929), Hamburg (6518) und München (5883). Insgesamt finden Reisende heute über Airbnb Unterkünfte in mehr als 81.000 Städten in 191 Ländern.

Außergewöhnliche Unterkünfte beliebt

Längst ist es allerdings nicht mehr das Schlafsofa, das Gäste über Airbnb suchen, sondern das günstige oder vor allem die ausgefallene Unterkunft für den nächsten Urlaub. Schlösser, Baumhäuser umgebaute ehemalige Kirchen oder Tinyhäuser, die Inserate sind vielfältig - und teils abseits dessen, was über das klassische Reisebüro gebucht werden kann. Und auch in das Geschäft mit dem pauschalen Abenteuerurlaub ist der US-Marktplatz mittlerweile eingestiegen.

Selbst den Hotel-Markt hat Airbnb mittlerweile mittlerweile für sich entdeckt - somit wird das US-Unternehmen nicht nur für die klassische Reisebranche, sondern auch für Online-Portale wie Booking & Co zur Konkurrenz. – der Austausch zwischen Gastgeber und Gast ist somit längst in den Hintergrund gerückt und das Hotelgewerbe wie der Tourismusmarkt werden um einen Spieler reicher, hinter dem eine Vielzahl kleiner Anbieter steckt.

Verschärfung der Wohnungsknappheit?

Was den Reisenden freut, wird für viele Städte und Kommunen in Zeiten immer knapper werdenden Wohnraums zum Problem. Denn mit der Vermietung über die Reiseplattform lässt sich ein gutes Zubrot verdienen. Eine Auswertung von Airbnb für Hamburg zeigt: Durchschnittlich vermieten Menschen in der Hansestadt ihre Wohnung oder einzelne Zimmer für 76 Euro pro Nacht. Das hat zur Folge dass die Zahl der Ferienwohnungen in beliebten Reisestädten steigt, während Einheimische immer schwieriger bezahlbaren Wohnraum finden.

Die Bunedshauptstadt Berlin und Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt Düsseldorf sind zwei von mehreren Städten, die mit einer Satzung zum Schutz von Wohnraum gegen diese Zweckentfremdung vorgehen. Sie haben zum Ziel zu verhindern, dass Eigentümer ihre Wohnungen zu Ferienappartements umwidmen und sie dauerhaft über Plattformen wie Airbnb anbieten und damit dem Wohnungsmarkt entziehen.