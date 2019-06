Ein Monteur arbeitet an Naben für Windkraftanlagen. „Die deutsche Konjunktur flaut weiter ab“, berichtet Ifo-Präsident Clemens Fuest. Foto: Jens Büttner

München. Diese Mischung ist Gift für viele Unternehmen: Spannungen am Golf, Handelskonflikte aller Orten und drohender Chaos-Brexit. Die Stimmung in der Wirtschaft ist so schlecht wie seit Jahren nicht mehr.