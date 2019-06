Frankfurt. Frauen verdienen meist weniger als Männer, in der Folge beziehen sie auch weniger Renteneinkommen.

Das gilt vor allem dann, wenn man diese Rentenlücken um Alter und Bildung bereinigt.Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) getan und festgestellt, dass zwischen den europäischen Ländern da große Unterschiede bestehen. So sind in Estland die Renteneinkommen der Geschlechter fast gleich, in Luxemburg aber liegt dieser „Gender Pay Gap“ mit 74 Prozent am höchsten. Auch zwischen Ost- und Westdeutschland haben die DIW-Forscherinnen Anna Hammerschmid und Carla Rowold unterschieden und festgestellt, dass die Rentenlücke mit 20 Prozent in Ostdeutschland nur knapp halb so groß ist wie die in Westdeutschland.

Eine wesentliche Ursache für diese Ergebnisse ist die Zeit Ende der Neunzigerjahre: Wenn Frauen damals sehr viel weniger erwerbstätig waren, wie zum Beispiel in Spanien, Italien, Griechenland, Luxemburg und Irland, dann sei auch die Rentenungleichheit zwischen den Geschlechtern viele Jahre später besonders ausgeprägt. Auch die Teilzeitquote hat darauf maßgeblichen Einfluss: Länder mit einer sehr geringen geschlechtsspezifischen Rentenlücke wie die osteuropäischen und skandinavischen Länder hätten auch vergleichsweise kleine Unterschiede bei den Teilzeitquoten zwischen Männern und Frauen, heißt es in der Studie. Schon in einer früheren Studie war die hohe Teilzeitquote von Frauen in Deutschland als Haupttreiber für die Rentenlücke zu den Männern identifiziert worden. „Je höher die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Erwerbstätigenquote und in der Teilzeitquote um die Jahrtausendwende waren, desto größer waren im Durchschnitt auch später die Rentenlücken“, fasst Studienautorin Hammerschmid zusammen.

Was kann aber die Politik tun, damit diese Rentenlücken verkleinert werden? „Politische Maßnahmen sollten darauf zielen, die Erwerbstätigkeit von Frauen vor allem in Vollzeit zu stärken“, fordert Hammerschmid. Dazu müsse die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer verbessert werden. Co-Studienautorin Carla Rowold schlägt deshalb vor, mehr Vätermonate beim Elterngeld einzuführen, so könnten die Sorge- und Erwerbsarbeit gleichmäßiger aufgeteilt werden und damit die Rentenlücken langfristig reduzieren helfen.

Allerdings ließen sich länderübergreifende Muster nicht erkennen. Denn es gibt einige Länder, in denen zwar die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen hoch sind – wie in Estland mit 26 Prozent –, aber die Rentenlücke eben doch klein. Das liege dann an Umverteilungsmechanismen im Rentensystem, heißt es in der Studie. Denn manche Rentensysteme reduzierten effektiv den Einfluss geschlechtsspezifischer Unterschiede in den Lebensverläufen, zum Beispiel durch die Anrechnung von Zeiten der Kinderbetreuung. In Deutschland ist das etwa durch die Mütterrente geschehen. Auch wenn die nun erweitert wurde für Frauen, die vor 1992 drei oder mehr Kinder zur Welt gebracht haben, so sei das im Einzelfall nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“. Denn die langjährige Teilzeitarbeit könne das nicht aufwiegen. Schließlich profitierten die Frauen dann auch nur in geringerem Maße von Lohnzuwächsen, und ihre berufliche Karriere verlaufe auch langsamer.

Andere Studien zeigen zudem, dass Frauen auch weit seltener von einer Betriebsrente profitieren: Nur sieben Prozent der Rentnerinnen, aber 26 Prozent der Rentner hätten eigene Ansprüche aus der betrieblichen Altersversorgung, hatte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung 2017 ermittelt. Doch mit jedem neu in die Rente eintretenden Jahrgang dürfte sich die Rentenlücke verkleinern, glauben die WSI-Forscher. Allerdings dürfte die Rentenlücke in der gesetzlichen Rentenversicherung künftig auch deshalb schrumpfen, weil neu in den Rentenbezug eintretende Männer geringere Leistungen beziehen würden. Dennoch könne man an den erworbenen Rentenanwartschaften ablesen, dass eine wirkliche Angleichung der Alterseinkünfte von Frauen und Männern noch in weiter Ferne liege.