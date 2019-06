Baugenehmigungen in Deutschland weiterhin rückläufig MEC öffnen

Im vergangenen Jahr wurden bundesweit 27.040 geförderte Sozialwohnungen neu gebaut. Foto: Julian Stratenschulte/Illustration

Wiesbaden. Auf dem vielerorts engen Wohnungsmarkt in Deutschland ist keine Entspannung in Sicht: In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden weniger Baugenehmigungen erteilt als im Vorjahreszeitraum.