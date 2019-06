BGH-Urteil zu Schaltergebühren sorgt für Fairness

Osnabrück. Mit seinem Urteil zu den Schaltergebühren hat der Bundesgerichtshof einen vernünftigen Kompromiss zwischen den berechtigten Interessen der Banken und denen der Kunden gefunden.

Not macht erfinderisch, und so haben nicht wenige Sparkassen und Banken in Deutschland die bröckelnden Zinserträge durch höhere, mitunter exotische Gebühren aufgefangen. Allerdings haben gerade die Sparkassen in den vergangenen Jahren Rekordgewinne eingefahren. Manchen Instituten dient die Zinsflaute wohl auch als willkommener Vorwand, um die Gebühren hochschrauben zu können. Zum Glück hat der BGH bei den Schaltergebühren nun Grenzen aufgezeigt.

Für Kunden ist das Urteil eine positive Nachricht. Sie müssen zwar weiterhin damit rechnen, am Schalter Extragebühren zahlen zu müssen. Die Banken dürfen aber nicht mehr als einen Ausgleich für ihren Aufwand fordern. Damit hat das Gericht eine absolut faire Regelung getroffen. Wer regelmäßig Geld am Schalter abheben oder einzahlen will, kann sich immer noch für Kontomodelle entscheiden, die diese Services einpreisen – oder gleich zur günstigeren Konkurrenz wechseln. Der Wettbewerb unter den Banken ist hart, die Tarife sind zahlreich. Es gibt für jedes Nutzungsprofil ein geeignetes Preismodell.

In jedem Fall sollten Kunden vor dem Wechsel die Preisverzeichnisse durchforsten, um bei der neuen Bank keine bösen Überraschungen zu erleben. Besonders bei den Dispozinsen langen viele Institute stark zu, nicht zuletzt Sparkassen und Genossenschaftsbanken.