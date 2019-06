Osnabrück. Niedersachsens Landesregierung und der Bund streiten sich darum, wie man das Schweineleben in Deutschland verbessern kann. Aus Hannover heißt es: mit einem verpflichtenden Tierwohlkennzeichen auf Fleischverpackungen. Die Bundesregierung sieht das anders und weist Vorschläge aus dem Agrarland Nummer eins zurück.

Geht es nach der SPD-geführten Landesregierung in Niedersachsen sollte der Kunde bei jedem Fleischprodukt sehen, wie und wo das Tier gelebt hat. Nicht nur im Supermarkt, sondern auch in der Gastronomie. Die Bundesregierung arbeitet indes an einem freiwilligen Label und verteidigt die eigenen Pläne: „Wer eine verpflichtende Kennzeichnung fordert, erweist dem Tierwohl einen Bärendienst“, teilt Staatssekretär Hermann Onko Aeikens (CDU) am Dienstag mit.

Das sind ungewöhnlich deutliche Worte aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Zumal sie sich gegen eine Parteikollegin von Bundesministerin Julia Klöckner (CDU) richten: Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hatte zuvor ein Pflichtlabel gefordert, die SPD-geführte Regierung in Hannover bringt einen entsprechenden Antrag in die Länderkammer Bundesrat ein.

„Wir wollen mehr Tierwohl in der Fläche etablieren – und zwar verbindlich und so zügig wie möglich“, sagte Otte-Kinast zu dem Vorstoß ihres Bundeslandes. Vorbild soll die Kennzeichnung bei Eiern sein.



Niedersachsen torpediert Pläne

In Berlin kommt das gar nicht gut an. Seit Jahren arbeitet das Bundesministerium an einem freiwilligen Label, hat entsprechende Kriterien für ein besseres Schweineleben erarbeitet - unter anderem mehr Platz - und will sich dafür Anfang Juli im Bundeskabinett den Segen der restlichen Bundesregierung holen. Auch ein Entwurf des Siegels wurde bereits präsentiert:

Nach dem Kabinett müssen die Kennzeichnungspläne noch durch den Bundestag. Bis es dann im Supermarkt zu finden sein wird, dauert es also noch. Das Label soll zunächst nur für Schweinefleisch gelten, das im Supermarkt verkauft wird. Verarbeitete Produkte oder die Gastronomie sind nicht umfasst. Kein Bauer muss dabei mitmachen.



Das reicht Niedersachsen nicht, dessen Landwirte einen Großteil der Schweine in Deutschland halten. Der Berliner Staatssekretär Aeikens kritisiert: Wer eine Pflichtkennzeichnung für Fleisch fordere, der „weiß genau, dass es aufgrund der rechtlichen Schwierigkeiten auf unabsehbare Zeit keine Verbesserungen in der Tierhaltung geben wird.“ Oder übersetzt: Aeikens wirft der Landesregierung in Hannover vor, ganz bewusst in Kauf zu nehmen, dass es in Sachen Tierwohl keine Fortschritte geben soll.

Die Forderung nach einem Pflichtlabel ist nicht neu. Sie kommt von Tierschützern, aus der Wirtschaft und aus der Politik. Ein Argument der Kritiker der Bundesregierung: Eine freiwillige Kennzeichnung wird kaum Marktanteile erobern. Die Bundesregierung kontert stets damit, dass dann eine entsprechende Zertifizierung durch die EU notwendig sei. Das koste Zeit. „Wenn man schnell weiterkommen will, geht es nur so, wie wir es vorgeschlagen haben“, sagt Aeikens. Perspektivisch sei das Ziel der Bundesregierung ein Pflichtlabel für Deutschland und Europa.



Auch SPD im Bund will Pflichtlabel

Allerdings scheint auch innerhalb der Regierungskoalition in Berlin der Rückhalt für Klöckners Pläne zu schwinden. Rainer Spiering, agrarpolitischer Sprecher der SPD im Bundestag, forderte noch in diesem Jahr einen Vorschlag für ein verpflichtendes staatliches Tierwohllabel.

Er verwies darauf, dass der Handel mittlerweile eigene, einheitliche Kennzeichnungen eingeführt hat. Die Politik sei hier überholt worden. Tatsächlich prangt auf vielen Fleischverpackungen ein sogenannter Haltungskompass, auf den sich die großen deutschen Handelsketten geeinigt hatten. Hier eine Hähnchenfleischverpackung vom Discounter Lidl mit dem Kompass oben rechts:

Zudem gibt es die Initiative Tierwohl. Bei der zahlt der Handel in einen Fonds ein, aus dem bessere Haltungsbedingungen in Ställen dann finanziert werden. Tierschützern reichen die Verbesserungen allerdings noch nicht aus. Das freiwillige staatliche Label der Bundesregierung soll laut Ministerin Klöckner über die Anforderungen der Wirtschaftsinitiative hinausgehen. Unklar bleibt, wie den Landwirten der Mehraufwand erstattet werden soll.