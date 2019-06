Frankfurt. Von der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung hält Ulrich Kater wenig. Der Chefvolkswirt der Deka-Bank betont im Interview mit unserer Redaktion: "Deutschland lebt von der Substanz. Und die Substanz wird langsam dünn." Eine klare Meinung hat er auch zum Schuldenstreit der EU mit Italien.

Herr Kater, Industriepräsident Dieter Kempf und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben sich beim Tag der Deutschen Industrie einen verbalen Schlagabtausch geliefert. Kempf sagte, die Regierungspolitik schade den Unternehmen. Viele Probleme seien "hausgemacht". Teilen Sie diese Kritik?

Da hat die Industrie wohl einen Punkt. Der wirtschaftliche Aufschwung und die Widerstandsfähigkeit geht stark auf die Arbeitsmarktreformen unter Schröder zurück. Es kann aber nie eine abschließende Reform geben, mit der alles endgültig geregelt ist. Die Welt ändert sich ständig. Und wer dann Anpassungen versäumt, der rostet ein. Und das ist Deutschland passiert. Bei Themen wie Infrastruktur, Digitalisierung, Bildung oder Steuern haben wir zu wenig gemacht. Dazu kommt, dass Schwarz-Rot einige der Schröderschen Reformen wieder zurückgedreht hat, etwa im Rentensystem. Deutschland lebt zur Zeit gut, aber es lebt von der Substanz. Und die Substanz wird langsam dünn.

Die Wirtschaft fordert vehement Steuersenkungen. Was halten Sie davon?

Wenn Deutschland vor zehn Jahren bei den Unternehmenssteuern wettbewerbsfähig aufgestellt war, dann haben andere Länder in den Jahren danach aufgeholt. Das heißt nicht zwangsläufig, dass wir nachziehen müssen. Aber dann ist die einzige Alternative, auf die anderen Länder einzuwirken, um einen Steuerwettbewerb nach unten zu verhindern.

Der Euro ist in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden und damit älter, als viele seiner Kritiker ihm zugestanden hätten. Werden wir auch noch den 30. Geburtstag der Gemeinschaftswährung erleben?



Ich glaube, dass der Euro auch 40 Jahre und älter werden wird. Aber es wird ein anderer Euro sein. Der europäische Finanzmarkt und die Zusammenarbeit unter der Eurostaaten wird sich vertiefen. Die Vereinigten Staaten haben über ein Jahrhundert lang an ihrem Währungssystem herumgedoktert, ehe am Ende ein festgefügtes Währungsgebiet stand. Es ist also völlig normal, dass der Euro sich weiter entwickelt.

Ist es vorstellbar, dass einzelne Mitglieder irgendwann die Eurozone verlassen?

Das muss am Ende jedes Land selbst entscheiden. Wir haben im Falle Griechenlands gesehen, dass die Regierung am Ende für den Verbleib gestimmt hat, weil die Mitgliedschaft in der Euro-Familie eben doch Vorteile hat: Am Ende wird eben doch geholfen, unter der Voraussetzung, dass ein Krisenland auch eigene Anstrengungen unternimmt. Aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile der Währungsunion - insbesondere in einer Zeit, da man sich in großen Wirtschaftsblöcken gegenübersteht. Ich glaube auch nicht, dass es Italien außerhalb des Euros langfristig besser gehen würde.

Italien hat Jahre der Stagnation hinter sich. Die Regierung in Rom argumentiert, dass mehr Schulden nötig sind, um das Wachstum anzukurbeln. Hat Sie damit denn nicht recht?

Auf kurze Sicht und unter normalen Umständen ja. Aber nur unter der Bedingung, dass eine Regierung auch die Mittel für eine solche Konjunkturpolitik hat und dass die Wirtschaft grundsätzlich funktioniert. Italien ist am Anschlag dessen, was es sich leisten kann. Das hat die italienische Regierung noch nicht verstanden. Und die italienische Wirtschaft leidet nicht unter einer Nachfrageschwäche, sondern unter strukturellen Problemen.

Die italienische Regierung scheint im Schuldenstreit mit Brüssel einzulenken. Ist die Gefahr damit erstmal vom Tisch?

Es ist weiterhin eine latente Gefahr. Ankündigungen der italienischen Regierung haben eine kurze Halbwertszeit. Die Märkte werden einzig und allein nach den Zahlen entscheiden. Wenn sich im Herbst die tatsächlichen Haushaltszahlen für dieses Jahr herausschälen, werden die Ratingagenturen und die Finanzmärkte den Daumen heben oder senken. Dann kann die Regierung in Rom schnell in eine erhebliche Bredouille kommen.

Die Regierung in Rom würde die europäischen Regeln gern ändern, um der EZB offiziell Staatsfinanzierung zu erlauben. Wie realistisch ist das?

Keine Chance, das wird am Widerstand der nordeuropäischen Länder scheitern. Die andere Frage ist aber, wie die bestehenden Regeln interpretiert werden. Wie weit werden sie gedehnt? Das ist die entscheidende Frage. Und hier müssen die stabilitätsorientierten Länder sehr wachsam sein.

Italiens Regierung wärmt ihre alte Idee einer Parallelwährung wieder auf, der sogenannten Mini-BOTs. Wie schätzen Sie das ein?

Es ist eine Provokation, aber eine naive. Denn dieses Instrument würde sofort von der EZB verboten, sobald es für die Italiener nützlich wird. Zu glauben, dass man mit der Andeutung einer Parallelwährung ein Druckmittel in der Hand hätte, ist völlig abwegig. Sollte die Regierung in Rom auf diesem Weg andeuten wollen, die logistischen Voraussetzungen für den Austritt aus dem Euro zu schaffen, wäre das ein ziemlich grober Bluff.

Die Sparer in Deutschland und auch die Banken leiden unter den niedrigen Zinsen. Jetzt hat die EZB angekündigt, frühestens Mitte 2020 die Zinsen anzuheben. Ist eine Kurskorrektur nicht schon lange überfällig, auch angesichts der Nebenwirkungen?

Ich gehöre nicht zu denjenigen, die der EZB eine ganze Handvoll schwarzer Peter zuschieben möchten. Hinter den niedrigen Zinsen steckt keine Verschwörung von Notenbankern. Einer der Gründe für die weltweit niedrigen Zinsen ist die niedrige Inflation in den Industrieländern. Der zweite Punkt ist die demografische Entwicklung. Die geburtenstarken Jahrgänge weltweit haben sehr viel Kapital angespart, für das es schlicht zu wenige Anlagemöglichkeiten gibt. Das große Angebot an Kapital bleibt nicht ohne Folgen für seinen Preis – den Zins. Auch Notenbanken wie die EZB können nicht jeden Zins einstellen, den sie vielleicht gerne hätten.

Das heißt, Sparer können sich keine Hoffnungen machen, selbst wenn Bundesbank-Chef Jens Weidmann im Herbst Nachfolger von Mario Draghi werden sollte?

Das ist die für Sparer traurige Schlussfolgerung. Man kann leicht der Illusion erliegen, dass sich der Kurs des Schiffes mit dem Wechsel des Kapitäns ändert. Das ist nicht der Fall. Die herrschenden Winde sind die volkswirtschaftlichen Daten und der Auftrag der Notenbank. Und die Gesetze des Segelns kann auch ein neuer Kapitän nicht ändern.

Wen sähen Sie am liebsten als Draghi-Nachfolger?

Der Präsident ist der Außenminister der EZB in Richtung Politik, er muss also europäisch gut verdrahtet sein. Außerdem muss er mit seiner Persönlichkeit in der Lage sein, in schwierigen Situationen energische Entscheidungen zu treffen. Das sind die persönlichen Voraussetzungen. Und die sehe ich bei allen Kandidaten gegeben.

Seit einem Jahr stecken die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt, die Vereinigten Staaten und China, in einem Zollstreit. Auch zwischen Washington und Brüssel gibt es Zank. Was heißt das für die Globalisierung?

Wir stehen vor einer gravierenden Veränderung der Weltwirtschaft. Das Tempo der Globalisierung hatte schon vor Trump nachgelassen, jetzt wird der Rückwärtsgang eingelegt. Das hat mit dem Aufstieg Chinas zu tun. Das wahrscheinliche Ergebnis wird eine getrennte Weltwirtschaft sein. Es wird wieder eine Art eisernen Vorhang geben, dieses Mal zwischen Fernost und West. Er wird aber anders aussehen als der letzte und auch viel durchlässiger sein. Ganz strikt wird er im Hochtechnologie-Bereich sein, ob das nun Biotechnologie, High Tec-Güter oder digitale Dienstleistungen ist. Für die Hersteller einfacher Güter wie Spielzeug oder Schrauben dürfte sich wenig ändern.

Welche Folgen hat das für die Wirtschaft?

Das größte Kopfzerbrechen verursachen die Handelskonflikte für die Unternehmen, weniger für die Konjunktur als Ganzes. Jede Firma muss ihr Geschäftsmodell daraufhin überprüfen, was sie damit in der neuen Welt macht. Als Produzent einfacher Güter berührt mich das nicht. Aber wenn ich ein Hightech-Produzent bin, muss ich mich fragen: Wie wird die Zollstruktur und wie werden die Produktions- und Absatzmärkte der Zukunft ausschauen? Kann ich den chinesischen Markt eigentlich noch einplanen? Jedes Unternehmen wird in einem neuen Licht gesehen und es gibt Gewinner und Verlierer.

Zu den Verlierern zählen heute schon die deutschen Autohersteller, die lange gute Geschäfte in China gemacht haben. Wie können sie reagieren?

Mit Wachsamkeit und vor allem Flexibilität. Jede Entscheidung muss daraufhin überprüft werden, ob sie leicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Gibt es Ersatzmöglichkeiten, wenn die Produktionskette gestört wird? Das macht es nicht leicht für das Management. Die deutsche Industrie steht vor enormen Herausforderungen, weil sie in die internationale Arbeitsteilung so stark eingebunden ist und zusätzlich weil sich die Technologien wandeln.