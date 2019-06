Frankfurt/Main. Ein Absturz der Lufthansa-Aktien hat den Dax am Montag nicht viel anhaben können. Der deutsche Leitindex schloss mit einem knappen Minus von 0,09 Prozent bei 12.085,82 Punkten.

Der MDax für mittelgroße Unternehmen stieg um 0,19 Prozent auf 25 305,61 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 endete mit einem Plus von 0,12 Prozent bei 3383,21 Zählern. Die nationalen Indizes in Paris und London gewannen jeweils rund 0,4 Prozent. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsende rund 0,2 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag.

Am Dax-Ende sackten die Aktien der Lufthansa nach einer Gewinnwarnung um 11,6 Prozent auf 15,635 Euro ab. Damit fielen sie auf dem tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Die Airline bekommt den starken Preiskampf im europäischen Luftverkehr zu spüren und rechnet auch wegen fallender Ticketpreise für 2019 nur noch mit einem operativen Gewinn von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro. Bislang hatte die Konzernführung noch etwa 2,4 bis 3,0 Milliarden Euro anvisiert.

Unter den Favoriten stiegen die Papiere von SAP um fast 1 Prozent. Die britische Investmentbank HSBC hatte die Anteilscheine zum Kauf empfohlen. Dank Kostensenkungen erschienen die neuen Steigerungsziele des Softwarekonzerns für die operativen Marge nun erreichbar, schrieb der Experte Antonin Baudry.

An der Dax-Spitze machten die Aktien der Deutschen Bank einen Teil ihrer jüngsten Kursverluste wett und gewannen knapp 1,4 Prozent. Einem Bericht der „Financial Times“ zufolge will Konzernchef Christian Sewing im Rahmen des geplanten Konzernumbaus Risiken von Wertpapieren in Milliardenhöhe loswerden. Dabei sei geplant, vor allem lang laufende Derivate, die zuletzt kaum Ertrag abgeworfen haben, im Volumen von bis zu 50 Milliarden Euro in eine interne Abwicklungseinheit („Bad Bank“) auszulagern oder zu verkaufen.

Das „Handelsblatt“ meldete, dass die Deutsche Bank sich von ihrem Kapitalrenditeziel verabschieden dürfte. Im Juli wolle das Geldhaus Investoren darauf vorbereiten, dass die versprochenen vier Prozent auf das materielle Eigenkapital in diesem Jahr verfehlt werden. Die Aktie reagierte am Nachmittag nicht nennenswert auf die Meldung.

Die Aktien von 1&1 Drillisch und der Mutter United Internet setzten den Abschwung aus der Vorwoche am Montag fort. 1&1 rutschten um mehr als 9 Prozent ab, United Internet verloren 7,6 Prozent. Die rote Laterne im Nebenwerte-Index SDax hielten die Aktien von S&T mit einem Minus von fast 7 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von einem Rekordtief bei minus 0,30 Prozent am Freitag auf minus 0,29 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 144,32 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,10 Prozent auf 171,58 Punkte nach.

Ein Euro kostete zuletzt 1,1231 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1234 (Freitag: 1,1265) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8902 (0,8877) Euro gekostet.