Paketflut: Für "Fridays for Future" kein Thema?

In Deutschland müssen deutlich mehr Pakete ausgeliefert werden als in anderen Nationen, zeigt eine aktuelle Studie. Foto: Sina Schuldt/dpa

Osnabrück. Der Boom des Online-Handels beschert Paketdiensten goldene Zeiten. Vor allem in Deutschland: Hier werden einer Studie zufolge so viele Pakete verschickt wie in kaum einem anderen Land. Pro Kopf seien es 24 Sendungen jährlich und damit doppelt so viele wie etwa in den Niederlanden, heißt es in einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey. Ein Kommentar.