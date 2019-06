„Wir haben Eigenbedarf“: In Berlin regt sich Widerstand gegen die Explosion der Mieten. Foto: Christoph Soeder

Berlin. Die Bürgerinitiative „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ hat nach eigenen Angaben in Berlin genau 77.001 Unterschriften gesammelt. Diese Zahl teilte die Initiative am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.