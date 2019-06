Max Conze, Vorstandsvorsitzender von ProSiebenSat.1, muss sich bei der Hauptversammlung auf Kritik einstellen. Foto: Sina Schuldt

München. Aktienkurs und Dividende fast halbiert - für ProSiebenSat.1-Chef Max Conze sind die Vorzeichen für die Hauptversammlung heute in München nicht so gut. Immerhin hat er aber Ladenhüter ausgemistet und begonnen, kräftig ins Programm und in die Digitalisierung zu investieren.