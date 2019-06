Osnabrück. Online-Umsätze spielen im Handel eine zunehmende Rolle. Beim Thema Heimwerken stehen der Investition in Logistik und Technik jedoch nicht immer Mehrumsätze gegenüber, warnt Peter Wüst, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Heimwerken, Bauen und Garten (BHB). Die Entwicklung haben jedoch auch einen Wandel in der Branche angestoßen.

Breite, relativ dunkle Gänge, die Ware praktisch organisiert und es riecht zum Teil nach Holz - gemütlich ist so ein Baumarkt weniger. Und dennoch sind die Parkplätze von Hornbach, Hellweg & Co. auch in der Region aktuell voll. Der Markt ist jedoch wie in anderen Branchen nicht mehr der einzige Umsatzbringer - auch die Heimwerker haben das Online-Shopping für sich entdeckt. "Auch hier hat die Medaille zwei Seiten", sagt Peter Wüst, Hauptgeschäftsführer des BHB.

"Denn das Thema „Online“ umfasst für uns auch die Informationsrecherche und Produktsuche. Dadurch wird die Kaufentscheidung vorbereitet und der Händler ausgesucht. Der Kauf selbst erfolgt dann zunehmend per click+collect oder direkt online."





Somit unterstützt das Internet das Handelsgeschäft. Jedoch nicht zum Nulltarif. "Online-Handel benötigt Investitionen in Technik und Logistik. Nicht immer ist damit auch Mehrumsatz verbunden." Und die Konkurrenz kommt nicht nur aus der Branche selbst. Laut einer STudie des Handelsforschungsinstituts IFH hat sich Amazon bereits 39 Prozent des Onlineumsatzes mit Heimwerker- und Gartenartikeln gesichert. Bei weiteren 38 Prozent beginnt der Onlineriese zumindest mit der Produktsuche.

Wandel zum Home-Improvement-Store

Für Wüst hat das Online-Geschäft aber auch Vorteile: Es bringe Platz auf der Verkaufsfläche, der nun mit Services, Beratung oder auch mit Test- und Ausprobierflächen gefüllt werden kann. "Der alte „Baumarkt“ wird zum breit aufgestellten „Home Improvement Store“."

Das bedeutet auch, dass sich das klassische Heimwerken - Renovieren, kleinere private Bauprojekte und Wartungen im Bestand - ausweitet. "Seit einiger Zeit gewinnt der gesamte ‚grüne‘ Sortimentsbereich enorm an Bedeutung – gemeint ist die Ausweitung über die geschlossenen Räume hinaus in die Balkone, die Terrassen und die (Schreber-) Gärten", so Wüst. Das geht einher mit einem entsprechend starken Wachstum im Sortimentsbereich. Wüst sagt:





"Bereiche wie Barbecue sind seit Jahren ein Treiber und besetzen margenträchtige Premium-Segmente. Und es reicht weiter - zum Beispiel zum Gartenmobiliar, Sonnenschutz und Be- und Entwässerung."





Die Verbreiterung des klassischen Baumarktes umfasst für den Hauptgeschäftsführer aber auch weitere Bereiche, die er mit "soft-DIY" umschreibt. Dazu zählt Dekoration, Heimtextilien, Teppiche, Basteln, E-Bikes und Fahrräder, Autozubehör und vieles mehr. "Auch werden zunehmend Profi-Sortimente gelistet."

Handelsgastronomie ist ein Thema

Und auch Dienstleistungen werden verstärkt angeboten - vom Training und Geräteverleih bis hin zu buchbaren Personal-Trainern, Handwerkern oder auch Profi-Heimwerkern für die eher einfachen Tätigkeiten.

Die Sortimentserweiterung ist für Wüst jedoch nur ein Aspekt, um die Branche zukunftsfähig zu machen. "Letztendlich wird es auch darum gehen, die Aufenthaltsqualität in den Baumärkten zu verbessern. Handels-Gastronomie ist hier das Schlagwort – loungige Cafés oder schicke Restaurantbereiche sorgen für Wohlfühlatmosphäre", so Wüst.