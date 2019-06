Osnabrück. In den ersten vier Monaten des Jahres hat die deutsche Baumarktbranche die Vier-Milliarden-Umsatz-Marke bereits überschritten. Ein Gespräch mit Peter Wüst, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) über die Branche und Trends.

Gartenmöbel aus Paletten, Eigenheim-Renovierung oder das Werkeln im eigenen Garten – die Dinge selbst in die Hand zu nehmen scheint im Trend zu liegen. Oder trügt der Eindruck?

Dieser Trend ist in Deutschland mit einer gewissen Tradition verbunden. Bereits mit dem Entstehen der ersten Baumärkte nach dem US-amerikanischen Warehouse-Vorbildern vor über 50 Jahren hat sich die Liebe zum Selbermachen etabliert und ist – einige Auf- und Ab-Phasen inklusive – immer noch weit verbreitet. Eine Herausforderung für unsere Branche ist allerdings der fehlende Kompetenztransfer der Generationen. Früher war es nahezu selbstverständlich, dass Grundkenntnisse z.B. beim Tapezieren, Bodenverlegen oder einfachen Elektroarbeiten z.B. vom Vater an den Sohn „vererbt“ wurden – diese Fähigkeiten schienen im gesellschaftlichen Wandel verloren zu gehen.

Doch seit einiger Zeit registrieren wir wieder erfreulich stark steigendes Interesse an heimwerkerischen Fähigkeiten, wenn auch nicht unbedingt in den traditionellen Bereichen wie beim bereits angesprochenen Tapezieren. Stattdessen macht es vielen Freude, ihren Gärten durch selbst gebaute Gartenmöbel einen individuellen Touch zu geben, ihr gesamtes Outdoor-Wohnzimmer aktiv neu zu gestalten und vieles mehr. Insofern ist Heimwerken trendiger, designiger geworden.

Gibt es unterschiedliche Affinitäten zum Heimwerken zwischen Nord und Süd/Ost und West?

Aber sicher! Zuerst ist an unterschiedliche Vorlieben zu denken, die aus funktionalen Effekten entstehen, die also mit der Umgebung und der Witterung zusammenhängen. Beispielsweise werden Holzbaustoffe im waldreichen Bayern bevorzugt oder Kleineisenwaren in Edelstahl im Norden an den Küsten. Zum Zweiten entstehen Unterschiede aus historischen und verhaltensbasierten Besonderheiten. Das gilt z.B. für bestimme Marken aus dem Elektrozubehör, die historisch unterschiedlich verbreitet sind. Auch werden Tapeten im Süden Deutschlands seltener verarbeitet als im Norden. Dadurch ergeben sich wiederum Wirkungen auf angrenzende Sortimente wie Farben, Putze und Tapezierzubehör. Hier kommt auch der Zusammenarbeit mit den Lieferanten eine hohe Bedeutung zu, die sich im Detail in ihren Sortimenten besser auskennen müssen als ein Handelsunternehmen mit mehreren Hunderttausend Artikeln.

Inwieweit profitiert die Branche davon, dass Handwerker aktuell schwer zu bekommen sind?

Dies kann in der Tat für unsere Handelsmitglieder, zu denen ja nahezu alle wichtigen Baumarktunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören, ein echter Vorteil sein. Allerdings nur dann, wenn – und das gehört derzeit zu den wichtigsten Transformationsprozessen – sie ihre Vertriebskonzepte auf die veränderten Kundenbedürfnisse ausrichten.

Es reicht künftig nicht mehr aus, nur die richtigen Sortimente in entsprechender Breite und Tiefe bereitzuhalten. Es wird zunehmend wichtiger, die Kunden bei Ihren Projekten zu begleiten – und zwar von der Planung, über umfangreiche Produktberatung bis hin zu konkreter Unterstützung bei der Umsetzung. Hier wirkt Digitalisierung übrigens besonders stark: Von den Vorabinformationen in der Planungsphase bis hin zur App-gestützen Ausführungshilfe – z.B. live als Videochat – während des Projektes.

Bleiben die meisten Kunden Männer – oder holen die Frauen auf?

Das tradierte Bild vom Baumarkt als reine Männerdomäne entspricht ja schon seit einigen Jahren nicht mehr der Realität. Schon längst werden die Entscheidungen über die Anschaffung von Produkten in den eher dekorativen Sortimenten mehrheitlich von Frauen getroffen. Aber den wachsenden Frauenanteil (den manche unserer Handelsmitglieder längst auf 50 Prozent beziffern) darf man sicher nicht nur in den dekorativen Sortimenten verorten. Der Erfolg vieler Baumarktunternehmen, die Heimwerkerkurse für Frauen anbieten, zeigt, dass sich die Gewichtung über alle Bereiche längst verschoben hat.