Der Staat allein kann die Autobauer nicht retten

Osnabrück. Wenn Ministerpräsidenten von SPD, CSU und Grünen einen gemeinsamen Aufruf zur Rettung der Automobilindustrie verfassen, muss die Lage ernst sein. Die Autobauer sollten sich an eine andere Branche erinnern, die bereits aus Deutschland verschwunden ist.

Wer erinnert sich noch an Namen wie Saba, Telefunken oder Nordmende? Fernseher und andere Elektronikgeräte dieser Marken waren aus deutschen Haushalten lange Zeit nicht wegzudenken. Die Produkte waren „Made in Germany“, hergestellt von mehr als 100 000 Mitarbeitern in der Unterhaltungselektronik. Vorbei. Schon lange kommen unsere Fernseher und Radios aus Fernost.

Droht den deutschen Autobauern dasselbe Schicksal eines rapiden Niedergangs? Die Sorge ist begründet und bringt nun sogar Ministerpräsidenten von Grünen, SPD und CSU an einen Tisch. Die schwarz-rot-grüne „Auto-Allianz“ liegt sicher nicht falsch, wenn sie vom Bund bessere Rahmenbedingungen fordert, etwa mehr Ladestationen für Elektroautos. Staatliche Schützenhilfe allein wird es aber nicht richten.

Die deutschen Elektronikkonzerne sind auch deshalb verschwunden, weil sie weniger innovativ waren als die asiatische Konkurrenz. Das darf den Autobauern nicht passieren. Beim Bau von Hightech-Verbrennungsmotoren macht ihnen niemand etwas vor. Doch Erfolg kann träge machen und blind für Gefahren. Wie sieht es mit alternativen Antrieben oder dem autonomen Fahren aus?

Immerhin haben Volkswagen, BMW und Daimler die Herausforderungen endlich erkannt und geben viel Geld für neue Technologien aus. Eine andere Wahl bleibt ihnen auch nicht.