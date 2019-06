Frankfurt/Main. Nach dem jüngsten Rückschlag hat der deutsche Aktienmarkt wieder Boden gut gemacht und steuert auf eine erfolgreiche Börsenwoche zu. Positive Impulse kamen von den festeren Börsen in den USA und Japan.

Zudem heitere eine mögliche Verschiebung von US-Strafzöllen auf mexikanische Produkte die Stimmung der Anleger etwas auf, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Der Dax überwand einmal mehr die Marke von 12.000 Punkten und notierte zuletzt 0,61 Prozent im Plus bei 12.026,18 Zählern. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex ein Wochenplus von rund 2,5 Prozent an. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, gewann am Freitag 0,32 Prozent auf 25.048,47 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,8 Prozent aufwärts.

Aus Branchensicht leidet der Immobiliensektor weiterhin unter dem drohenden politischen Verbot von Mietsteigerungen in Berlin. Diversen Presseberichten zufolge will die Berliner Landesregierung die Wohnungsmieten von 2020 an für fünf Jahre einfrieren. So waren die Aktien von Vonovia mit einem Verlust von 1,3 Prozent erneut das Schlusslicht im Dax.

Anteile von Ado Properties sackten um weitere 5,0 Prozent ab und die von Adler Real Estate um 3,2 Prozent. Schwächster Immobilienwert waren aber die Papiere der Deutsche Wohnen mit minus 5,2 Prozent. Bereits am Donnerstag waren die Aktien um fast 8 Prozent eingebrochen. Varta-Anteilsscheine schnellten angesichts einer bestätigten Kaufempfehlung um 4,9 Prozent nach oben. Hella-Aktien verloren hingegen 3,4 Prozent.