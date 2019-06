Als Produktfälschung sichergestellt - Plagiat eines Reebok-Sportschus. Symbolbild: Boris Roessler Foto: Boris Roessler

Madrid/Alicante. In elf bedeutenden Branchen in der Europäischen Union entstehen aufgrund von Produktfälschungen Verluste in Millardenhöhe. Auch in Deutschland haben die Branchen mit Umsatzeinbußen zu kämpfen.