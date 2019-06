Grundgesetzänderung löst Krise am Wohnungsmarkt nicht

Osnabrück. Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Wie sehr die Wohnungsnot in den Städten und die steigenden Miet- und Kaufpreise die Menschen umtreiben, beweist die Forderung des Mieterbundes, bezahlbares Wohnen im Grundgesetz zu verbriefen. Sind solche hilflosen Appelle noch populär oder schon populistisch?

Ebenso wie Enteignungsfantasien und die Mietpreisbremse bedient die Forderung des Mieterbundes die Sehnsucht nach einer Lösung per Federstrich. Wenn es doch so einfach wäre.

Der Preisanstieg auf dem Immobilienmarkt hat mehrere Gründe, die zusammen ein hochexplosives Gemisch ergeben. Da ist etwa der Zuzug aus dem In- und Ausland in die Großstädte, wo steigende Nachfrage auf ein wenig elastisches Angebot trifft. Eine Flut von Auflagen für Lärmschutz, Energieeffizienz, Barrierefreiheit, Brandschutz und vieles mehr verteuert das Bauen unnötig. Ein Übriges tut die EZB, die mit ihrer Politik des billigen Geldes erst die Kaufpreise und dann die Mieten in die Höhe treibt.

Es gibt keine einfachen Antworten auf die Krise am Wohnungsmarkt. Ein Anfang wäre getan, wenn die Länder ihre Bauordnungen durchforsten würden. Der Soziologe Max Weber hat Politik einmal als das langsame Bohren harter Bretter beschrieben. Es wird Zeit, sich daran zu erinnern.